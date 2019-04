Un giorno in pretura 2019: stasera su Rai 3 il caso Marco Vannini

Un giorno in pretura 2019 torna stasera su Rai 3 alle 21.20 con il caso Marco Vannini e il processo alla famiglia Ciontoli. Quello di questa sera è il primo di quattro nuovi appuntamenti con lo storico programma condotto e diretto da Roberta Petrelluzzi.

Un giorno in pretura questa sera darà spazio al processo alla famiglia Ciontoli, accusata di omicidio volontario. E' il 17 maggio del 2015 quando Marco Vannini, 20 anni, si ferma per la notte a casa della fidanzata, Martina Ciontoli. Poco dopo la mezzanotte giunge una chiamata al 118 in cui il padre di Martina, Antonio Ciontoli, chiede soccorso per un piccolo incidente avvenuto a Marco mentre era in bagno. La realtà però è un'altra: il ragazzo è stato colpito da un colpo di pistola, e morirà dissanguato nel corso della notte.

Molte sono le domande a cui il processo in onda stasera su Rai 3 deve rispondere: perché i Ciontoli non hanno chiamato subito i soccorsi? Si erano accorti della gravità di ciò che era successo? E ancora, se fossero intervenuti senza indugio, Marco Vannini si sarebbe salvato? Un processo dove il dolore e l'emozione per una morte ingiusta e incomprensibile rischia di oscurare l'analisi dettagliata dei fatti.