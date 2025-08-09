Un figlio a ogni costo su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller in onda stasera 9 agosto

Nel segno del giallo, Rai 2 propone stasera il thriller Un figlio a ogni costo: una futura mamma dovrà affrontare segreti, inganni e una minaccia letale per salvare il suo bambino.

Questa sera, sabato 9 agosto alle 21:20, Rai 2 torna con la rassegna estiva di suspense e thriller Nel segno del giallo e propone in prima visione assoluta il film Un figlio a ogni costo. Diretto da Ryan Dewar, il film racconta la storia di una donna incinta che, affidandosi a una levatrice per un parto in casa, si ritrova a dover affrontare minacce inaspettate per proteggere il suo bambino.

Trama di Un figlio a ogni costo

In questa avvincente storia, Hailey si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della sua vita: la nascita della sua bambina, la donna sceglie un parto in casa con l'assistenza di Bea, una levatrice. La sua decisione prende una piega inquietante quando, a un corso preparto, incontra Jade, un'altra futura mamma che le rivela segreti preoccupanti su Bea. Mentre cresce la tensione, Hailey si rende conto che qualcuno vuole portarle via il bambino, e si trova intrappolata in un pericoloso gioco di bugie e minacce.

Tra rapporti di fiducia che vacillano e segreti nascosti che emergono lentamente, Hailey si trova costretta a mettere in gioco tutto il suo coraggio per proteggere la sua bambina e il suo matrimonio. Quando la piccola scompare improvvisamente, la ricerca diventa una corsa contro il tempo tra sospetti, inganni e alleanze inaspettate, costringendo Hailey a confrontarsi con verità sconvolgenti che cambieranno per sempre la sua vita.

Un figlio a ogni costo: Lauren Buglioli e Brooke Burfitt

Cast e produzione del thriller

Brooke Burfitt interpreta Hailey

interpreta Hailey Jason Burkey è Joe, il marito di Hailey

è Joe, il marito di Hailey Lauren Buglioli è Jade, la donna misteriosa

è Jade, la donna misteriosa Gina Hiraizumi nel ruolo di Lisa

nel ruolo di Lisa Poppy George è Bea, la levatrice

è Bea, la levatrice Regia di Ryan Dewar

di Sceneggiatura di Clark Phillips-Janssen

di Prodotto da Lifetime, rete americana nota per i suoi thriller televisivi

Curiosità e approfondimenti

Il titolo originale americano è Labor, Lies and Murder ed è stato rilasciato l'8 gennaio 2022.

ed è stato rilasciato l'8 gennaio 2022. Il film è noto anche come Deadly Doula in alcune piattaforme di streaming.

in alcune piattaforme di streaming. La figura di Jade rappresenta una delle villain più coinvolgenti del panorama thriller televisivo, incarnando paure legate alla maternità e all'insicurezza delle donne incinte.

più coinvolgenti del panorama thriller televisivo, incarnando paure legate alla maternità e all'insicurezza delle donne incinte. Un figlio a ogni costo è il primo (e per ora unico) film di Poppy George.

(e per ora unico) film di Poppy George. Il film è stato girato negli Stati Uniti, in particolare nello stato del Massachusetts. Le location delle riprese hanno incluso Acton, Belchertown, Shelburne Falls, Ashland, Sutton, Mansfield, Maynard, Natick, Medfield e Medway. Alcune scene sono state girate nei dintorni di Piper Road e in una casa situata ad Acton.

Un figlio a ogni costo: Brooke Burfitt

Quando e dove vedere il film in TV, streaming e trailer originale

Il thriller va in onda stasera sabato 9 agosto alle 21.20 su Rai 2, nell'ambito del ciclo Nel segno del giallo, che da oltre trent'anni propone film all'insegna del mistero, del brivido e della suspense. Il film è disponibile in live streaming su RaiPlay dove è possibile vederlo anche nella sezione On Demand.