Un figlio a ogni costo su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller in onda stasera 9 agosto

Questa sera, sabato 9 agosto alle 21:20, Rai 2 torna con la rassegna estiva di suspense e thriller Nel segno del giallo e propone in prima visione assoluta il film Un figlio a ogni costo. Diretto da Ryan Dewar, il film racconta la storia di una donna incinta che, affidandosi a una levatrice per un parto in casa, si ritrova a dover affrontare minacce inaspettate per proteggere il suo bambino.
Trama di Un figlio a ogni costo
In questa avvincente storia, Hailey si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della sua vita: la nascita della sua bambina, la donna sceglie un parto in casa con l'assistenza di Bea, una levatrice. La sua decisione prende una piega inquietante quando, a un corso preparto, incontra Jade, un'altra futura mamma che le rivela segreti preoccupanti su Bea. Mentre cresce la tensione, Hailey si rende conto che qualcuno vuole portarle via il bambino, e si trova intrappolata in un pericoloso gioco di bugie e minacce.
Tra rapporti di fiducia che vacillano e segreti nascosti che emergono lentamente, Hailey si trova costretta a mettere in gioco tutto il suo coraggio per proteggere la sua bambina e il suo matrimonio. Quando la piccola scompare improvvisamente, la ricerca diventa una corsa contro il tempo tra sospetti, inganni e alleanze inaspettate, costringendo Hailey a confrontarsi con verità sconvolgenti che cambieranno per sempre la sua vita.
Cast e produzione del thriller
- Brooke Burfitt interpreta Hailey
- Jason Burkey è Joe, il marito di Hailey
- Lauren Buglioli è Jade, la donna misteriosa
- Gina Hiraizumi nel ruolo di Lisa
- Poppy George è Bea, la levatrice
- Regia di Ryan Dewar
- Sceneggiatura di Clark Phillips-Janssen
- Prodotto da Lifetime, rete americana nota per i suoi thriller televisivi
Curiosità e approfondimenti
- Il titolo originale americano è Labor, Lies and Murder ed è stato rilasciato l'8 gennaio 2022.
- Il film è noto anche come Deadly Doula in alcune piattaforme di streaming.
- La figura di Jade rappresenta una delle villain più coinvolgenti del panorama thriller televisivo, incarnando paure legate alla maternità e all'insicurezza delle donne incinte.
- Un figlio a ogni costo è il primo (e per ora unico) film di Poppy George.
- Il film è stato girato negli Stati Uniti, in particolare nello stato del Massachusetts. Le location delle riprese hanno incluso Acton, Belchertown, Shelburne Falls, Ashland, Sutton, Mansfield, Maynard, Natick, Medfield e Medway. Alcune scene sono state girate nei dintorni di Piper Road e in una casa situata ad Acton.
Quando e dove vedere il film in TV, streaming e trailer originale
Il thriller va in onda stasera sabato 9 agosto alle 21.20 su Rai 2, nell'ambito del ciclo Nel segno del giallo, che da oltre trent'anni propone film all'insegna del mistero, del brivido e della suspense. Il film è disponibile in live streaming su RaiPlay dove è possibile vederlo anche nella sezione On Demand.