Un colpo da dilettanti, Wes Anderson: 'Nessuno poteva convincermi a non girarlo; è stato un disastro'

Wes Anderson ha ammesso che il suo esordio alla regia, Un colpo da dilettanti, lo ha cambiato per sempre: il regista candidato all'Oscar, che di recente ha diretto il cortometraggio "The Wonderful Story of Henry Sugar," ha raccontato che il suo debutto nel 1996 è stato un "disastro" che probabilmente non avrebbe realizzato se solo avesse saputo quanto il pubblico lo avrebbe disprezzato.

A più di 25 anni dalla sua uscita, Anderson ha parlato del film durante un incontro con il pubblico del Lumière Film Festival: "Avevo un'idea di quello che volevo fare, e nessuno poteva convincermi a non farlo, la mia fiducia in me stesso era all'apice a quei tempi, è stato questo il problema."

"Quando finalmente l'abbiamo realizzato e mostrato a un pubblico, lo hanno odiato. Ero così sorpreso, è stato un disastro. Ma questo mi ha cambiato per sempre: se l'avessi saputo prima, probabilmente non avrei realizzato quel film, e ne sono contento, perché la fiducia cieca che hai nei confronti di te stesso quando sei giovane è straordinaria!", ha continuato il cineasta.

Festival di Roma 2013 - Wes Anderson presenta Castello Cavalcanti

Durante una conferenza stampa del Festival del Cinema di Venezia del 2023, Wes Anderson aveva detto che quando ha proiettato il film per la prima volta e non è stato apprezzato, ha incolpato il pubblico: "C'erano 86 persone in sala, credo, e a metà ne erano rimaste circa 20. Le vedevo uscire e mi dicevo: 'Forse sta solo andando in bagno. Ma si stanno portando via tutte le borse...'"