Un Anno, Una Notte: una clip esclusiva del film che racconta le conseguenze del massacro del Bataclan

Un Anno, Una notte arriva nei cinema italiani per raccontare una storia ispirata al massacro del Bataclan, e su Movieplayer.it potete vedere una clip esclusiva.

Nel video si vedono i due protagonisti mentre trascorrono una giornata al mare, vivendo dei momenti di gioia e relax sulla sabbia.

Il film Un anno, una notte è tratto dal romanzo Paz, amor y death metal scritto da Ramón González ed è stato diretto da Isaki Lacuesta.

I protagonisti sono Nahuel Pérez Biscayart (120 battiti al minuto, Lezioni di persiano) e Noémie Merlant (Ritratto della giovane in fiamme, Tar) nei ruoli di Ramón e Céline, personaggi ispirati a due giovani realmente sopravvissuti durante l'attacco avvenuto la sera del 13 novembre 2015.

Un anno, una notte, la recensione: quando il grande cinema racconta l'intimità di un trauma collettivo

Il ragazzo è spagnolo, mentre la sua fidanzata è francese. La coppia, dopo aver vissuto in prima persona quel drammatico momento non è più la stessa: lei cerca di buttarsi l'accaduto alle spalle, lui è perseguitato dal trauma di quella tragica notte che non riesce a dimenticare.

Il loro amore è a un bivio, dovranno lottare per recuperare una dimensione di normalità e andare avanti con la propria vita.

Ramón è consapevole del fatto che non è in grado di dimenticare e si ritrova a cambiare vita, lasciare il lavoro ed entrare in terapia. Céline continua invece a lavorare come assistente sociale e sostiene il compagno, ritrovandosi però anche lei di fronte a un inevitabile crollo.

Il film Un anno, una notte è distribuito nelle sale italiane dal 10 novembre da Academy Two.