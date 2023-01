Un altro Domani: anticipazioni delle trame dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023

Ecco le anticipazioni di un Un altro Domani per le puntate dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023: la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:50 su Canale 5

Ecco le anticipazioni delle trame di Un altro Domani, relative alle puntate in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023 su Canale 5 alle 16:50. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote in due epoche differenti. La serie è ambientata nella Guinea spagnola degli anni '50, precisamente a Rio Muni, e nell'odierna Madrid in una cittadina di periferia, chiamata Robledillo de la Sierra. Un altro Domani è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 30 gennaio

Cloe, che intende troncare la relazione con Erik, rimane di stucco quando lui le chiede di accompagnarlo a far visita al padre in carcere. Carmen cerca di estorcere a Kiros il motivo per cui nutra tanti dubbi e non si senta pronto a fuggire insieme a lei, ma poichè il ragazzo è reticente, convoca Mabale per parlarne con lui. Carmen ignora che Kiros è stato minacciato. Julia non è convinta che i suoi sentimenti per Sergio siano forti come dovrebbero e continua a cercare in sogno che Carmen le dia la soluzione.

Martedì 31 gennaio

Mentre Julia cerca una risposta ai suoi dubbi, un misterioso regalo di Mario le darà la chiave per fugare le sue perplessità. Nel frattempo, Cloe è convinta di voler lasciare Erik ma continua a rimandare per non rovinare il suo umore ora che sta finalmente per incontrare suo padre.

Mercoledì 1 febbraio

L'ipotesi che Cloe torni single incoraggia sia Maria che Ribero a tentare di conquistare il suo cuore. In Guinea, Carmen si sente messa alle strette da Patricia, che vuole trovarle un altro fidanzato ora che la sua relazione con Victor è conclusa.

Giovedì 2 febbraio

Kiros, nervoso per le minacce ricevute, da' vita a una rissa in fabbrica che mette in pericolo il suo posto di lavoro. Angel, intanto, è sempre più coinvolto negli affari di Ventura e trascura i suoi studi diplomatici facendo preoccupare Ines. Kiros scopre che dietro ai biglietti che ha ricevuto c'era il suo amico Mabale.

Venerdì 3 febbraio

Mabale, dopo aver capito che per Kiros non è solo una semplice cotta passeggera, promette all'amico di sostenerlo in qualsiasi decisione prenderà, senza intromettersi. I preparativi per la festa a sorpresa continuano.