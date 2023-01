Un altro Domani: anticipazioni delle trame dal 23 al 27 gennaio 2023

Ecco le anticipazioni di un Un altro Domani per le puntate dal 23 al 27 gennaio 2023: la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:50 su Canale 5

Ecco le anticipazioni delle trame di Un altro Domani, relative alle puntate in onda dal 23 al 27 gennaio su Canale 5 alle 16:50. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote in due epoche differenti. La serie è ambientata nella Guinea spagnola degli anni '50, precisamente a Rio Muni e, a sua volta, nell'odierna Madrid in una cittadina di periferia, chiamata Robledillo de la Sierra. Un altro Domani è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 23 gennaio

Ora che Erik sembra davvero coinvolto da Cloe, lei si rende conto che i suoi sentimenti per Dani non sono solo un ricordo come ha voluto credere. A Rio Muni, Carmen ignora ancora il motivo per cui Victor abbia rotto il fidanzamento, ma si sente finalmente libera da ogni legame e pensa sia ormai giunto il momento di fuggire con Kiros. Ignora però che Kiros ha ricevuto un altro messaggio anonimo in cui gli si intima di lasciare Carmen.

Martedì 24 gennaio

Ines si ritrova da sola in libreria ed è in difficoltà, ma cerca nel contempo di dissuadere Ventura dal tenere Alicia a lavorare per lui. Kiros, dopo le minacce ricevute, si tira indietro, dicendo che non si sente pronto a fuggire con Carmen, ma la ragazza non riesce a capirne il motivo.

Mercoledì 25 gennaio

A Robledillo, Julia confida alla madre che qualcosa non va tra lei e Sergio. Erik decide di andare a trovare suo padre in carcere, ma è molto teso e preoccupato e cerca conforto in Tirso, che lo rassicura.

Giovedì 26 gennaio

Carmen ha un duro confronto con suo padre per la rottura del fidanzamento con Victor. Julia è molto turbata a causa delle difficoltà nel rapporto con Sergio.

Venerdì 27 gennaio

Julia, piuttosto abbattuta per come stanno andando le cose con Sergio, finisce con il chiacchierare con Mario a proposito di sua nonna.