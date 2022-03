Umma: Sandra Oh nel trailer dell'horror prodotto da Sam Raimi

Sandra Oh, star di Killing Eve e The Chair, è la protagonista del nuovo film thriller-horror intitolato Umma, di cui è stato condiviso un nuovo trailer in attesa del debutto nelle sale americane che avverrà il 18 marzo.

Nel video si vede il legame che unisce una madre e sua figlia e quello che accade quando la vita delle due donne viene sconvolta da una morte che porta nella loro casa paure e tensioni. Lo spirito della madre della protagonista sembra quindi tormentare la figlia e la nipote, alle prese con eventi sovrannaturali, segreti e timori.

Il film Umma è stato scritto e diretto da Iris K. Shim, di origine coreana e al suo esordio nel mondo del cinema con un progetto di finzione.

Sandra Oh è Amanda, una donna single (Fivel Stewart) che cresce sua figlia in una fattoria negli Stati Uniti. Quando un uomo arriva per consegnargli i resti della sua defunta madre in un baule proveniente dalla Corea, la protagonista si ritrova alle prese con una presenza sovrannaturale che tormenta la sua famiglia.

Nel cast del lungometraggio ci sono anche Dermot Mulroney, Odeya Rush, MeeWha Alana Lee e Tom Yi.

Tra i produttori del progetto ci sono Sandra Oh, André Overdal e Sam Raimi.