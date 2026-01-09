Uma Musume, fan segnalano i "difetti" sulle bamboline peluche: le orecchie umane diventano da collezione

Un peluche "difettoso" di Vivlos, personaggio di Uma Musume: Pretty Derby, ha mostrato accidentalmente orecchie umane, suscitando curiosità e risate tra i fan.

Il mondo non sarà più lo stesso ora che i fan di Uma Musume hanno scoperto che... Vivlos ha anche orecchie umane. A parte gli scherzi, un errore di produzione ha trasformato un peluche in un oggetto raro, amato dai fan e ricercato dai collezionisti, dimostrando come uno sbaglio possa trasformarsi in un'opportunità.

Il peluche "difettoso" di Uma Musume

Il 7 gennaio 2025, il produttore di peluche Gift ha pubblicato un comunicato ufficiale persino, per scusarsi di un difetto di distribuzione: il peluche di Vivlos mostrava orecchie umane oltre a quelle equine già presenti. Nel mondo di Uma Musume, le horse girls hanno unicamente orecchie di cavallo, posizionate sulla sommità della testa, mentre le orecchie umane non si vedono. Secondo Oricon, il problema è stato causato da un errore nelle specifiche di cucitura, con parti aggiuntive non previste nel progetto originale, probabilmente dovute a una scarsa familiarità con il materiale di origine.

Gift ha precisato sul proprio sito: "Abbiamo scoperto che il prodotto contiene un difetto che differisce dalle specifiche originali... Ci scusiamo profondamente con i clienti che hanno acquistato il prodotto, con i fan della serie e con tutti i soggetti coinvolti. Offriremo quindi un 'prodotto sostitutivo corretto' o un rimborso". Nonostante l'errore, la maggior parte dei fan ha accolto la novità con ironia e divertimento, considerando il peluche un raro oggetto da collezione destinato a diventare ricercato sui mercati online.

Un fandom sempre attento

Uma Musume: Pretty Derby, il celebre anime basato sul mobile game del 2021, continua a essere disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Le stagioni 1-3 possono essere viste su Crunchyroll, mentre la più recente, Uma Musume: Cinderella Gray, è esclusiva di Amazon Prime Video. La serie, prodotta da CygamesPictures, studio noto anche per Princess Connect! Re:Dive e The Summer Hikaru Died, continua a intrecciare storie di corse e amicizie tra le horse girls, mantenendo vivo l'interesse dei fan e dei collezionisti.

Non mancano, però, le polemiche: l'organizzazione PETA ha tentato di sfruttare la popolarità occidentale della serie pubblicando immagini di Silence Suzuka ferita, suscitando la reazione negativa dei fan che difendono l'anime e la sua reinterpretazione fantastica dei cavalli reali.

L'episodio del peluche dimostra come il fandom di Uma Musume sia sempre pronto a cogliere dettagli curiosi e trasformarli in oggetti da collezione, con un mix di ironia, passione e amore per l'universo delle horse girls.