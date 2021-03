Ultrapop Festival 2021: da ZeroCalcare a Salvatores, il programma di oggi 22 marzo

La seconda edizione di UltraPop Festival 2021, l'evento digitale dedicato all'intrattenimento che si terrà fino a giovedì 25 marzo 2021, entra nel vivo con la seconda giornata di appuntamenti: scopriamo insieme il programma di oggi, lunedì 22 marzo!

Con UltraPop Festival 2021 torna l'evento 100% digitale targato Netaddiction, organizzato e promosso da Multiplayer.it, Movieplayer.it e Leganerd.com e dedicato alla cultura pop con una seconda edizione che si svolgerà dal 21 al 25 Marzo 2021 con cinque giorni di appuntamenti live su Twitch, Youtube e Facebook in cui film, serie TV, videogiochi, fumetti e tecnologia saranno ancora una volta protagonisti.

Interviste, talk show, anteprime e dibattiti si alterneranno nel nuovo, entusiasmante programma di Ultrapop Festival 2021, con più di 50 ore di live insieme a speaker ed ospiti d'eccezione tra i volti più noti e seguiti del panorama digital italiano e non.

Ogni appuntamento verrà trasmesso live sui canali ufficiali Youtube Facebook e Twitch di Ultrapop Festival e contemporaneamente anche su Lega Nerd, Movieplayer, Multiplayer, Dissapore in base all'argomento trattato: in streaming nelle pagine e gruppi Facebook e nei canali Youtube ed in hosting nei rispettivi canali Twitch delle singole testate.

Il mostro della cripta: Tobia De Angelis in una scena del film

Oggi si parte alle 10.00 con il regista Daniele Misischia, l'attore Tobia De Angelis (fratello della Matilda di The Undoing) e l'attrice Amanda Campana (Summertime) che, in compagnia di Gabriella Giliberti, si ritroveranno con il pubblico per l'appuntamento "Il mostro della crpita, tra anni '80, fumetti e Stephen King": il nuovo progetto del filmaker, infatti, vedrà la collaborazione dei tre ospiti in un mix perfetto tra I racconti della Cripta e Stranger Things!

Il ragazzo invisibile - Seconda generazione, Gabriele Salvatores a Lucca Comics & Games 2017

Alle 11.00 Dario Marianelli, il compositore toscano vincitore dell'Oscar per la Migliore Colonna Sonora Originale, sarà ospite di Giuseppe Grossi ed Elisa Torsiello nell'atteso incontro dal titolo "Dario Marianelli: come si compone una carriera da Oscar". Alle 18:00 arriva l'evento, quello con Gabriele Salvatores ospite di "Educazione Mediterranea - Il cinema inquieto di Gabriele Salvatores". Con Emanuele Rauco, Gabriella Giliberti e il nostro Luca Liguori un dialogo esclusivo con uno dei registi italiani più amati, a 28 anni dal suo primo lungometraggio.

Gabriele Salvatores, ritratto di un autore popolare

Alle 21:00 un altro degli eventi di punta della giornata dal titolo "La profezia di Zerocalcare - Storia di una promessa mantenuta". Zerocalcare, Michele Foschini e Caterina Marietti saranno protagonisti dell'incontro con Giovanni Zaccaria dove si parlerà un po' di tutto, anche dell'imminente arrivo su Netflix. A chiudere la giornata, alle ore 22:00, si parla di serialità: "Generazione Z: i volti esplosivi della serialità e cinematografia italiana" vedrà tra gli ospiti Ludovica Martino (Skam Italia), Rocco Fasano (Skam Italia) e Fotinì Peluso (Sotto il sole di Riccione), che racconteranno le loro esperienze e i loro passi davanti alle macchine da presa cinematografiche, con Gabriella Giliberti e Paolo Di Lorenzo.

L'appuntamento è live, gratuito e accessibile da molte piattaforme: Youtube Facebook e Twitch di Ultrapop Festival, ma anche dai canali Youtube e Facebook di Movieplayer. Buon divertimento!