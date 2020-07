UltraPop Festival, Sergio Bonelli Editore protagonista del panel su Twitch

La casa editrice che racconta cult come Dylan Dog e Tex si racconta oggi all'UltraPop Festival, grazie a nuovi progetti: ecco gli ospiti!

L'UltraPop Festival, alle 15:00 su Twitch, presenta il panel dal titolo Una sfida chiamata Bonelli Cinematic Universe. Fumetti storici capaci di aprirsi sullo schermo. Personaggi iconici pronti al grande salto tra cinema e TV. La Sergio Bonelli Editore sa di avere un universo narrativo ricco di possibilità e intende espanderlo in ottica transmediale. Cosa possiamo aspettarci dagli imminenti adattamenti?

La casa editrice Sergio Bonelli Editore si sta affacciando sempre di più nelle zone della televisione, della serialità e del cinema. Ad esempio negli ultimi tempi ha annunciato l'arrivo di un nuovo cartone tratto dall'universo fantasy di Dragonero, nato nel 2007 come primo dei Romanzi a fumetti dell'editore e poi diventato nel 2013 una serie regolare a cadenza mensile. Il progetto sarà composto da 26 episodi della durata di 26 minuti e realizzato con animazione 3D CGI Cel-Shaded e 2D.

La storia sarà ambientata nel mondo chiamato Erondár, dominato dalla magia, dov e gli esseri umani vivono insieme a Elfi, Nani e Orchi. Al centro della trama ci saranno i due fratelli adolescenti Ian e Myrva, e del loro migliore amico orco dopo che il possente drago Crepitante affida loro la missione di contrastare il potere della regina Arcana, una maga malvagia che vuole far precipitare l'Erondár in una epoca buia e tenebrosa. Di questo e di tanti altri progetti in arrivo parleremo con Mauro Uzzeo, Giovanni Masi, Vincenzo Sarno, Michele Masiero, Giovanni Zaccaria e Giuseppe Grossi.

