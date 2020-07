UltraPop Festival, da Nolan a Star Wars, il programma di oggi 18 luglio

Prosegue la prima edizione di UltraPop Festival, il nuovo evento digitale dedicato all'intrattenimento che si terrà fino al 19 luglio 2020: scopriamo insieme il ricco programma di oggi, sabato 18 luglio, che spazia dal punto su Star Wars con una delle voci del film, Christopher Nolan e il suo atteso Tenet, i Manetti Bros, i doppiatori degli anime, Luca Ward e molto ancora!

Si parte alle 15:00 con Il caso Cannarsi e gli adattamenti degli anime: a un anno di distanza dalle polemiche ricevute per il nuovo doppiaggio di Evangelion per Netflix, così come già successo in precedente con le opere dello Studio Ghibli, Gualtiero Cannarsi torna a spiegarci il perché di alcune scelte controverse ma, a suo parere, perfettamente coerenti con l'opera originale. Dialoga con lui Marco Pellitteri, che proporrà una prospettiva critica sulle caratteristiche tecniche, linguistiche e comunicative degli adattamenti dell'animazione giapponese in Italia, insieme a Giuseppe Grossi e Antonio Cuomo.

Neon Genesis Evangelion: un immagine promozionale

Alle ore 16:00 è tempo di The Last of Us: cosa ci ha lasciato il sequel e cosa vorremmo nella serie HBO. Il passaggio da pietra miliare di una generazione di videogiochi a serie di successo non è affatto scontato: cosa ci è rimasto dentro dopo aver giocato a The Last of Us Part II? E a proposito della serie tv: quali sono gli errori da evitare nell'adattamento? Aspettative e ipotesi per la futura serie TV firmata HBO, tratta dalla saga di videogiochi di culto di Sony Playstation. Ne parliamo con Lorenzo Scattorin, Francesca Bielli, Fabrizia Malgieri, Giuseppe Grossi e Luca Liguori.

Alle 17:00 per il filone Made in Italy Manetti Bros, o come esplorammo i generi nel cinema italiano. Quello dei Manetti Bros. (Marco e Antonio Manetti) è un cinema senza filtri, diretto, schietto, innamorato di generi da esplorare con sguardo sempre acuto. Dal musical alla commedia, passando per l'horror, ecco come i due fratelli romani si preparano al grande salto nel cinecomic. Ne parliamo con loro e con Eva Carducci e Gabriella Giliberti.

Ammore e malavita: il musical dei Manetti Bros. colpo di fulmine e di pistola

Alle 18:00 Il successo del Made in Italy all'estero: storie d'amore che si chiamano col loro nome, amiche geniali che si tengono per mano, papi ammiccanti tra il sacro e il profano, la criminalità raccontata con stile crudo e sguardo spietato. Tra cinema, serie tv e registi affermati, l'Italia ha sfornato tantissimi prodotti di successo, capaci di varcare i confini nazionali e abbracciare il mercato internazionale. Quali sono gli immaginari Made In Italy più apprezzati ed esportabili all'estero? Ne parliamo con Francesco Alò, Valentina Ariete e Luca Liguori.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker, una scena con Adam Driver e Daisy Ridley

Alle 19:00 per il filone Hollywood è tempo di Star Wars - La Forza del nuovo corso: rispettare la tradizione o tradire il mito? Ancorarsi al passato o proiettarsi verso il futuro? Analizziamo insieme la saga sequel di Star Wars in compagnia della doppiatrice di Rey, Benedetta degli Innocenti: nuova eroina della galassia lontana lontana. Insieme a lei Eva Carducci, Andrea Bellusci, Giuseppe Grossi e Luca Liguori.

Alle 20:00 uno degli appuntamenti più cinefili: Il cinema di Christopher Nolan: sogno o illusione?. C'è chi lo ritiene un genio, chi un sopravvalutato: Christopher Nolan è certamente un regista amatissimo, ma anche un autore che divide e fa discutere come pochi altri. A 10 anni dall'uscita di Inception e a poche (speriamo!) settimane di distanza dall'arrivo di Tenet, suo nuovo attesissimo film, facciamo un punto della situazione sulla sua carriera e sulla sua personalissima visione del cinema con Gabriele Pati, Giovanna Delvino, Valentina Ariete ed Emanuele Gregori.

Dalla speranza di Dunkirk al ritorno del Cavaliere Oscuro: imparare a resistere con Christopher Nolan

In chiusura di giornata alle 21:00 lo speciale Luca Ward: una voce per infiniti mondi: un monologo cult in Pulp Fiction. Una frase eterna di Massimo Decimo Meridio. Ogni parola di Neo in Matrix, il fascino di James Bond e il vigore di Sam Fisher in Splinter Cell. L'eclettico Luca Ward non è solo una delle voci più amate e riconoscibili del doppiaggio italiano, ma anche un attore capace di esplorare altri mondi tra televisione, animazione e videogame. Insieme a Luca, avremo ospiti Valentina Ariete, Pierpaolo Greco e Antonio Moro.

