UltraPop Festival, da Gomorra a Dune: il programma di oggi 17 luglio

Prosegue la prima edizione di UltraPop Festival, il nuovo evento digitale dedicato all'intrattenimento che si terrà fino al 19 luglio 2020: scopriamo insieme il ricco programma di oggi, venerdì 17 luglio, che spazia da Dune, il chiacchierato remake/reboot di Villeneuve, a °°Gomorra**, con l'intervista a uno dei personaggi, passando per Licia Troisi e molto ancora!

Il festival online è gratuito e aperto a tutti e, con la sospensione momentanea degli eventi fisici, vuole dare il suo contributo ed intrattenere gli appassionati di cinema, serie TV, videogiochi, scienza e cultura nerd con appuntamenti che potrete seguire comodamente da casa, dal lavoro e dalle vacanze. Oggi per Movieplayer gli appuntamenti sono davvero tanti, con ospiti di prestigio e tanto tanto cinema. Si parte alle 15:00 con Una sfida chiamata Bonelli Cinematic Universe. La Sergio Bonelli Editore sa di avere un universo narrativo ricco di possibilità, con personaggi pronti al cinema e alla televisione, e intende espanderlo in ottica transmediale. Cosa possiamo aspettarci dagli imminenti adattamenti? Ne parliamo con Mauro Uzzeo, Giovanni Masi, Vincenzo Sarno, Michele Masiero, Giovanni Zaccaria e Giuseppe Grossi.

Curon: Federico Russo e Margherita Morchio in una scena della serie Netflix

Alle 16:00 è ora di Il cinema e le donne: scrittura e rappresentazione del femminile. Donne di cinema, donne nel cinema, donne al cinema. Ma come vengono rappresentate queste donne? Come si è evoluta la loro scrittura? Ne parliamo con la sceneggiatrice di The Place Isabella Aguilar, la regista di Curon Lyda Patitucci e la critica cinematografica Marina Pierri.

Curon, parlano gli autori: "La natura è un elemento essenziale nella serie"

Alle 17:00 ci tuffiamo ne I Classici Disney e la forza immortale dei sogni: "Se puoi sognarlo, puoi farlo" diceva Walt Disney. Una frase la cui verità è sotto gli occhi di tutti, testimoniata da una lunga, ricca e iconica galleria di film che parte da Biancaneve e i sette nani e arriva fino ai giorni nostri. Ripercorriamola insieme a Eleonora Gaggero, Julie Hall, Antonio Cuomo e Valentina Ariete per capire come cambiare il mondo con la forza dei sogni.

Timothee Chalamet e Rebecca Ferguson in una delle prime immagini del film Dune

Alle 18:00 si parla di Dune: una nuova saga di successo? Ad adattare l'opera di Frank Herbert ci aveva già provato David Lynch in uno dei momenti meno riusciti della sua geniale carriera e questo fa intuire la difficoltà dell'impresa. Riuscirà Denis Villeneuve a rendere giustizia al romanzo e gettare le basi per una saga cinematografica di successo? A parlarne Victorlaszlo 88, Nanni Cobretti, Giulia Bifrost ed Emanuele Gregori.

Alle 19:00 Doppiare i film? Un lavoro da supereroi: nel corso di dodici anni il Marvel Cinematic Universe ha creato un legame inscindibile tra il volto delle sue star e le voci dei loro doppiatori italiani. Ne parliamo con Angelo Maggi (Iron Man) e Domitilla D'Amico (Vedova Nera), due personaggi fondamentali per gettare le basi di questo successo mondiale e cuore pulsante del cammino verso l'Endgame... e oltre.

Gomorra La Serie: Arturo Muselli in una scena dell'undicesimo episodio della quarta stagione

Alle 20:00, per il ciclo Made in Italy, Gomorra: nella serie scorre Sangue Blu. Come si dà forma a un personaggio affascinante arrivando in una serie già avviata? Come si gestisce l'entrata in scena dentro uno show già diventato cult? Ne parliamo con Arturo Muselli, volto dell'apprezzato Sangue Blu di Gomorra - La Serie, e i nostri Valentina Ariete e Luca Liguori.

Infine alle 21:00 si chiude con lo speciale su Licia Troisi: scrittrice e autrice di romanzi fantasy, astrofisica, presentatrice televisiva ma anche icona della cultura pop. Dalla letteratura al mondo del fumetto, e chissà forse anche in quello delle serie TV, Licia Troisi è una figura carismatica e centrale nel panorama italiano della cultura pop. Con lei cercheremo di affrontare un viaggio al centro delle sue passioni a partire dai suoi studi, lungo la sua carriera, per arrivare poi ai progetti futuri.

