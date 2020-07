UltraPop Festival, Gabriele Mainetti ospite in diretta su Twitch

L'autore e regista de Lo chiamavano Jeeg Robot e dell'atteso Freaks Out si racconta stasera alle 21:00 su Twitch in un appuntamento da non perdere!

Lo chiamavano Gabriele Mainetti: oggi alle 21:00 arriva su Twitch un incontro esclusivo con il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot. È merito suo se ogni volta che guardiamo il Colosseo di notte, per un secondo, ci aspettiamo di vedere Enzo Ceccotti in cima, a vegliare su Roma.

Attore, regista, compositore e produttore, Gabriele Mainetti respira e ama la cultura pop da sempre. Animazione giapponese, fumetti, videogiochi: scopriamo il lato più nerd dell'autore. Dopo aver regalato al pubblico nel 2015 Lo chiamavano Jeeg Robot, capace di essere nominato a ben 17 David di Donatello portandone a casa 8, ora il regista ha praticamente ultimato il suo nuovo lavoro, tanto misterioso quanto atteso. Il film scritto da Mainetti e Nicola Guaglianone può contare su un cast davvero stellare composto da Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski.

Claudio Santamaria e Mainetti tra cortometraggi e Jeeg Robot: "Sogno un Enzo Ceccotti vecchio e fortissimo"

Lo chiamavano Jeeg Robot: Claudio Santamaria e Ilenia Pastorelli in una scena del film

Al centro della storia vedremo Matilde, Cencio, Fulvio e Mario sono come fratelli quando il dramma della seconda guerra mondiale travolge Roma. Siamo nel '43, nel pieno del conflitto, e la città eterna ospita il circo in cui lavorano. Israel, il proprietario e loro padre putativo, scompare nel tentativo di aprire una via di fuga per tutti loro oltre oceano. I nostri quattro protagonisti sono allo sbando. Senza qualcuno che li assista ma, soprattutto, senza il circo, hanno smarrito la loro collocazione sociale e si sentono solo dei fenomeni da baraccone, "a piede libero" in una città in guerra. Di questo e di molto altro si parlerà stasera dalle 21:00 con Gabriele Mainetti, Valentina Ariete, Emanuele Gregori e Gabriella Giliberti.

