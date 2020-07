UltraPop Festival, i volti del cinema italiano indipendente stasera su Twitch

Alle 18:00 su Twitch, l'UltraPop Festival presenta il panel sul Cinema indipendente italiano e i racconti di un sogno (quasi) impossibile: ascoltiamo le storie di alcuni di quelli che hanno osato e scopriamo le diverse strade che li hanno portati alla ribalta della sala, dei festival o dei canali streaming partendo da idee e la forza dei propri mezzi, con difficoltà e caparbietà.

Saranno con noi Emanuela Rossi, interprete di cinema, teatro e televisione e molto nota anche come doppiatrice: tra i suoi doppiaggi più noti Inger Nilsson, interprete di Pippi Calzelunghe, Carrie-Anne Moss nel ruolo di Trinity nella trilogia di Matrix, Brenda Strong nella serie tv Desperate Housewives, oltre a essere la voce italiana ufficiale di Emma Thompson e Michelle Pfeiffer. Enrico Iannaccone sarà presente al dibattito e porterà il suo punto di vista dopo il successo di La buona uscita del 2016 e l'imminente La vacanza con Catherine Spaak.

La buona uscita: Gea Martire e Gennaro Maresca in una scena del film

Roberto D'Antona racconterà il suo cinema di genere che ormai persegue da anni, da The Wicked Gift a The Last Heroes fino all'inedito Caleb, così come Eric D'Antona, anche lui regista di thriller horror, generi che in Italia sono davvero coraggiosi. Simone Bracci è un produttore indipendente che racconterà cosa vuol dire esserlo nel panorama cinematografico italiano attuale, tra i suoi lavori In the Trap - Nella trappola e l'imminente Shortcut. Sarà con noi anche Giuliano Giacomelli, regista indipendente che nel 2019 ha realizzato la sua opera prima, Profondo, un dramma d'avventura distribuito da Minerva Pictures e Multivision Pictures, e al momento è in fase di post-produzione con il cortometraggio Intolerance, primo fantasy italiano interamente girato in lingua dei segni.

