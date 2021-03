Ultrapop Festival 2021 al via con Samantha Cristoforetti, stasera

Ultrapop Festival 2021 prende ufficialmente il via oggi sui vostri schermi, con una diretta d'inaugurazione in compagnia di Giorgio "Pow3r" Calandrelli e Ludovica Di Martino e con la prima super ospite di questa seconda edizione del nostro festival digitale: Samantha Cristoforetti!

Astrosamantha - La donna dei record nello spazio: un'immagine ravvicinata di Samantha Cristoforetti

Con UltraPop Festival 2021 torna l'evento 100% digitale targato Netaddiction, organizzato e promosso da Multiplayer.it, Movieplayer.it e Leganerd.com e dedicato alla cultura pop con una seconda edizione che si svolgerà dal 21 al 25 Marzo 2021 con cinque giorni di appuntamenti live su Twitch, Youtube e Facebook in cui film, serie TV, videogiochi, fumetti e tecnologia saranno ancora una volta protagonisti.

Dove vuoi, quando puoi ​: Accessibilità ed interattività le parole chiave anche per questa seconda edizione: Ultrapop Festival è un festival fruibile, gratuito e totalmente digitale​, aperto a tutti senza necessità di registrazione, che può essere seguito in diretta su Twitch, Facebook e Youtube oppure in differita su YouTube e anche in Podcast, comodamente da casa o da dove si preferisce, da qualsiasi device; interattivo grazie alle piattaforme social che assicurano il massimo coinvolgimento degli spettatori che possono commentare e interagire live o in differita.

Interviste, talk show, anteprime e dibattiti si alterneranno nel nuovo, entusiasmante programma di Ultrapop Festival 2021, con più di 50 ore di live insieme a speaker ed ospiti d'eccezione tra i volti più noti e seguiti del panorama digital italiano e non.

Ogni appuntamento verrà trasmesso live sui canali ufficiali Youtube Facebook e Twitch di Ultrapop Festival e contemporaneamente anche su Lega Nerd, Movieplayer, Multiplayer, Dissapore in base all'argomento trattato: in streaming nelle pagine e gruppi Facebook e nei canali Youtube ed in hosting nei rispettivi canali Twitch delle singole testate.

Il primo appuntamento è a questa sera dalle ore 21.00 alle ore 21.45 con la diretta di inaugurazione di Ultrapop Festival 2021. I direttori editoriali di NetAddiction (Pierpaolo Greco), Multiplayer.it (Umberto Moioli), Movieplayer.it (Luca Liguori), Lega Nerd (Antonio Moro) e Dissapore (chiara Cavalleris), insieme al padrino e alla madrina della manifestazione, Giorgio Pow3r Calandrelli, Ludovica Di Martino, ci raccontano questa nuova edizione e il suo programma.

Il secondo appuntamento di questa prima giornata di Ultrapop Festival è con Samantha Cristoforetti , protagonista dell'incontro Una nerd nello spazio , dalle 22:00 - 23:00. Samantha Cristoforetti è tante cose, astronauta, aviatrice, ingegnere: è stata la prima donna italiana ad entrare negli equipaggi dell'ESA, ha conseguito il record europeo e il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo ed è molto attiva nella divulgazione scientifica. Ma soprattutto, è una nerd.

Antonio Moro, direttore di Lega Nerd, la intervista cercando di capire quali sono le sue passioni legate alla cultura pop e come la sua curiosità da nerd hanno influenzato e aiutato la sua carriera e la sua vita. Di recente Cristoforetti è stata assegnata a una seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Attualmente si sta addestrando per questa missione, prevista per il 2022.