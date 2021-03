Ultrapop Festival 2021, Robert Kirkman ospite stasera su Twitch

L'UltraPop Festival 2021 sta per chiudere i battenti e presenta un appuntamento imperdibile nell'ultima giornata, oggi 25 marzo 2021: il fumettista Robert Kirkman sarà ospite su Twitch oggi dalle ore 21:00!

Dopo The Walking Dead, un altro grande fumetto firmato Robert Kirkman si appresta al grande salto transmediale. Invincible arriva su Prime Video con una serie tv animata, pronta a sovvertire i canoni della narrazione supereroistica. Ne parliamo con l'autore e lo showrunner della serie, Simon Racioppa, presentati da Giovanni Zaccaria e Michele Innocenti.

Locandina di Invincible

Invincible debutterà su Amazon Prime Video domani 26 marzo con un cast di doppiatori incredibile, come Steven Yeun (The Walking Dead), Sandra Oh (Grey's Anatomy), J.K. Simmons (Whiplash), Seth Rogen (The Lion King), Gillian Jacobs (Love), Andrew Rannells (Black Monday), Zazie Beetz (Atlanta), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Tomb Raider) e molti altri. Il protagonista della storia sarà Mark Grayson: un teenager normale che ha come padre il supereroe più potente sulla Terra. Dopo aver compiuto 17 anni il giovane inizia a sviluppare dei poteri...

L'appuntamento con Robert Kirkman all'Ultrapop Festival 2021 è live alle ore 21:00, gratuito e accessibile da molte piattaforme: Twitch per tutte le dirette, ma anche Facebook e Youtube - su cui è possibile rivedere tutte le interviste in replica - ma anche dai canali Youtube e Facebook di Movieplayer.