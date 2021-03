Ultrapop Festival 2021: da Pannofino a Kirkman, il programma di oggi 25 marzo

La seconda edizione di UltraPop Festival 2021, l'evento digitale dedicato all'intrattenimento, si avvicina alla conclusione ed entra nella quinta e ultima giornata di appuntamenti: scopriamo insieme il programma di oggi, giovedì 25 marzo con tantissimi ospiti!

Francesco Pannofino in una scena divertente di Boris il film

Alle ore 10:00 si inizia subito con uno degli incontri più attesi dall'inizio del Festival: arriva il panel "Francesco Pannofino: una voce per mille volti", con ospite proprio l'attore di culto della serie Boris e doppiatore di decine e decine di attori, tra cui George Clooney e Denzel Washington. Alle 13:00 il panel "The Falcon and the Winter Soldier: Dietro lo scudo della nuova serie tv Marvel" con Giulia Bifrost ed Emanuele D'Ascanio: dopo WandaVision, i supereroi della Casa delle Idee tornano sul piccolo schermo con The Falcon and the Winter Soldier. E lo fanno all'insegna dell'azione più pura. Scopriamo retroscena e aspettative su questa nuova declinazione del Marvel Cinematic Universe!

Alle ore 16:00 spazio a un altro film: Federico Zampaglione firma la regia del suo quarto lungometraggio con Morrison, la storia di due giovani musicisti dove libertà, desiderio, amicizia e amore sono al centro di un viaggio cominciato del 2017 dallo stesso Zampaglione con il romanzo "Dove tutto è a metà". Ne parliamo con il regista e i due protagonisti Lorenzo Zurzolo e Carlotta Antonelli. Alle 21:00, invece, un altro momento attesissimo dal primo giorno, il panel con Robert Kirkman, storico creatore di The Walking Dead, che ci racconterà Invincible, il nuovo show Prime Video, nel panel "Come si diventa Invincible - Ce lo svelano Robert Kirkman e Simon Racioppa".

Robert Kirkman: "The Walking Dead? Venezia sarebbe il set italiano ideale"

Con UltraPop Festival 2021 torna l'evento 100% digitale targato Netaddiction, organizzato e promosso da Multiplayer.it, Movieplayer.it e Leganerd.com e dedicato alla cultura pop con una seconda edizione che si svolgerà dal 21 al 25 Marzo 2021 con cinque giorni di appuntamenti live su Twitch, Youtube e Facebook in cui film, serie TV, videogiochi, fumetti e tecnologia saranno ancora una volta protagonisti.

Interviste, talk show, anteprime e dibattiti si alterneranno nel nuovo, entusiasmante programma di Ultrapop Festival 2021, con più di 50 ore di live insieme a speaker e ospiti d'eccezione tra i volti più noti e seguiti del panorama digital italiano e non.

L'appuntamento con Ultrapop Festival 2021 è live, gratuito e accessibile da molte piattaforme: Twitch per tutte le dirette, Facebook e e Youtube - su cui è possibile rivedere tutte le interviste in replica - ma anche dai canali Youtube e Facebook di Movieplayer.