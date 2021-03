Ultrapop Festival 2021: Ludovica Martino e Pow3r svelano cosa aspettarci da questa edizione

Un inizio "spaziale" per l'Ultrapop Festival 2021: per la seconda edizione dell'evento digital di NetAddiction, i testimonial Ludovica Martino e Pow3r hanno presentato una parte del programma, svelando qualche anticipazione dei panel che, a detta loro, sono assolutamente da non perdere.

Astrosamantha - La donna dei record nello spazio: un'immagine ravvicinata di Samantha Cristoforetti

Alle ore 21.00 del 21 Marzo si è dato ufficialmente il via all'Ultrapop Festival 2021: i direttori editoriali delle testate di NetAddiction hanno inaugurato i primi 45 minuti dell'evento, presentando questa nuova edizione e le differenze con la prima.

Oltre all'aggiunta della testata di Dissapore, il portale dedicato al cibo e alla critica enogastronomica più "dissacrante" che ci sia, e alla prima super ospite dell'evento, Samantha Cristoforetti, che ha parlato dei suoi progetti per il futuro e di cosa pensa dei film ambientati nello spazio, l'edizione 2021 riserverà ancora altre sorprese e ospiti d'eccezione.

Sempre durante l'inaugurazione sono stati presentati i testimonial della seconda edizione, Ludovica Martino e Giorgio "Pow3r" Calandrelli. Ma perché sono stati scelti proprio loro come testimonial?

SKAM Italia: la protagonista Eva in una scena della serie

"Ludovica Martino la conoscevamo un po' tutti, vuoi per Skam Italia o Carosello Carosone", ha iniziato Luca Liguori, direttore editoriale di Movieplayer.it. "Rappresenta questo festival, perché è molto giovane e "nasce" col digital nell'anima, proprio come l'Ultrapop, poi ha un futuro "rosa", che è infatti il colore dell'evento", mentre per quanto riguarda "Pow3r", "è stata una scelta abbastanza automatica, rappresenta un vero brand per Twitch soprattutto per i panel dedicati ai videogiochi, con lui parleremo di industria videoludica, di sport e fenomeni mainstream."

Luca Ward in una scena del film Nauta, di Guido Pappadà

In merito ai panel imperdibili, Ludovica ha segnalato che non perderà l'appuntamento con ZeroCalcare e Gabriele Salvatores, essendo una loro fan, ma guarderà senz'altro anche il panel con Matteo Rovere, i doppiatori di Harry Potter e Aldo, Giovanni e Giacomo, mentre "Pow3r" ha ricordato l'appuntamento dedicato a Zack Snyder, Luca Ward e Robert Kirkman.

In particolare, Ludovica ha svelato un'anteprima: nel panel di domani dedicato alla "Generazione Z: i volti esplosivi della serialità e cinematografia italiana", ha confessato che sarà lei a intervistare gli altri ospiti e ha lasciato intendere che si "vendicherà" coi suoi colleghi, ponendogli tante domande che non si aspettano.

L'appuntamento per la giornata di domani è dalle 10.00 su tutte le piattaforme Twitch, Facebook o Youtube di ogni singola testata oppure sul canale ufficiale Twitch di Ultrapop festival.