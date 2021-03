UltraPop Festival 2021, Giacomo Ferrara ospite di oggi, tra Suburra e il futuro

L'UltraPop Festival 2021 ci regala un appuntamento da urlo per oggi 23 marzo 2021: Giacomo Ferrara, il volto di Spadino di Suburra, ospite su Twitch oggi dalle ore 14:00 in streaming, dove ci parlerà del suo passato, presente e soprattutto futuro!

Da Suburra alla moda, Giacomo Ferrara è la nuova icona pop del cinema e della serialità italiani: presto lo vedremo in molti nuovi titoli per cui ha trasformato il proprio fisico e con cui promette di farci dimenticare Spadino. Nell'attesa di vederlo invadere i nostri schermi, scopriamo le sue passioni: dalla musica a BoJack Horseman. In Suburra il suo personaggio, all'anagrafe Alberto Anacleti, viene presentato all'inizio come un giovane pieno di fame di vita, sempre pronto a divertirsi, ballare e assumere droghe, che in realtà nasconde un animo complesso che non può condividere con nessuno, tantomeno con Angelica, la ragazza che la sua famiglia gli ha imposto di sposare.

Suburra 3: Giacomo Ferrara nella terza stagione della serie Netflix

Il suo rapporto con l'Aureliano di Alessandro Borghi ha completamente conquistato il pubblico italiano e non fino al finale di serie. Giacomo Ferrara ha dichiarato, all'epoca delle riprese, di aver lavorato molto sul linguaggio: "Ho lavorato su tre linguaggi differenti: il romano, l'abruzzese, perché sono abruzzese e perché alcuni suoni degli Anacleti richiamano a livello fonetico questo accento, e il sinti. È stato divertente mischiarli e usarli nei momenti giusti: abbiamo fatto un grande studio. Sul set ci siamo chiesti quando usare una lingua piuttosto che un'altra". Di questo e di molto altro si parlerà durante il panel "Giacomo Ferrara: la nuova icona pop del cinema italiano", condotto da Valentina Ariete: nel futuro dell'attore la serie Sky Alfredino - Una storia italiana, il film di Andrea De Sica Non mi uccidere e il lungometraggio d'esordio del cantante Fabrizio Moro, Ghiaccio.

L'appuntamento con Spadino all'Ultrapop Festival 2021 è live alle ore 14:00, gratuito e accessibile da molte piattaforme: Twitch per tutte le dirette, ma anche Facebook e Youtube - su cui è possibile rivedere tutte le interviste in replica - ma anche dai canali Youtube e Facebook di Movieplayer.