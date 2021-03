Ultrapop Festival 2021, Francesco Pannofino ospite stamattina su Twitch

L'UltraPop Festival 2021 si avvicina alla conclusione nella giornata di oggi 25 marzo 2021 e presenta su Twitch alle 10:00 l'incontro con l'amatissimo Francesco Pannofino, volto di Boris e voce... del cinema!

Dal doppiaggio di Denzel Washington e George Clooney sino al fenomeno cult di Boris. Con la sua voce e il suo volto amatissimi dal pubblico Francesco Pannofino è uno degli attori più pop della sua generazione. Ne parliamo insieme a Giuseppe Grossi e Valentina Ariete alla ricerca di aneddoti e retroscena inediti. L'attore e doppiatore nelle ultime settimane è tornato su tutti i siti di informazione nei panni di René Ferretti quando Disney ha annunciato l'arrivo della quarta stagione di Boris grazie al nuovo brand Star. I nuovi episodi, dedicati al compianto Mattia Torre, co-autore dello show scomparso nel 2019 in seguito a una malattia, affronteranno il panorama delle piattaforme streaming e lo sconvolgimento vissuto dal piccolo schermo di recente.

Francesco Pannofino con Itala (Roberta Fiorentini) in Boris il film

La quarta stagione di Boris, composta da sei episodi, torna a per raccontare ancora una volta, con un linguaggio fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata "Gli occhi del cuore", la quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?

Di questo e molto altro si parlerà oggi con Francesco Pannofino: l'appuntamento all'Ultrapop Festival 2021 è live alle ore 10:00, gratuito e accessibile da molte piattaforme: Twitch per tutte le dirette, ma anche Facebook e Youtube - su cui è possibile rivedere tutte le interviste in replica - ma anche dai canali Youtube e Facebook di Movieplayer.