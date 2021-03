Ultrapop Festival 2021, Fabio Volo e Genitori Vs Influencer stasera su Twitch

L'UltraPop Festival 2021 ci regala un appuntamento molto divertente a tutto social per oggi 24 marzo 2021: Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Micaela Andreozzi presentano Genitori Vs Influencer in un incontro molto particolare, in diretta su Twitch oggi dalle ore 19:00 in streaming!

Lo scontro generazionale tra genitori e figli è una delle tematiche evergreen più attuali di sempre. L'avvento del digital, dei social e delle piattaforme non ha di certo aiutato. Come può fare un padre ad entrare nel mondo della figlia, affascinata dal sogno di diventare famosa, e colmare il divario tra di loro? Semplice: diventare a sua volta un influencer non-influencer! Ne parliamo nel panel "Genitori Vs Influencer: lo scontro generazionale si 'combatte' sui social", presentato da Valentina Ariete e Pierpaolo Greco.

Genitori contro influencer: Fabio Volo e Ginevra Francesconi in un tenero momento

Fabio Volo e la giovanissima Ginevra Francesconi sono i protagonisti di Genitori vs Influencer, commedia di Michela Andreozzi targata Sky Original, in arrivo domenica 4 aprile in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su Now Tv. Nel cast anche Giulia De Lellis, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e con l'amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno. La sinossi del film racconta: Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio Volo), professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone - alla francese - (Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto.

Genitori contro Influencer: selfie per Emma Fasano, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis

Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell'adolescenza, l'idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene "rapita" dallo smartphone, tanto che matura l'idea di voler diventare influencer - come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis) - categoria che Paolo detesta. Pur di recuperare il rapporto con sua figlia, Paolo inizia una campagna contro l'abuso dei social, con l'aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager. La fama inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer... e gli farà scoprire che i social, anche se vanno maneggiati con cura, possono regalarti una possibilità.

L'appuntamento con Genitori Vs Influencer all'Ultrapop Festival 2021 è live alle ore 19:00, gratuito e accessibile da molte piattaforme: Twitch per tutte le dirette, ma anche Facebook e Youtube - su cui è possibile rivedere tutte le interviste in replica - ma anche dai canali Youtube e Facebook di Movieplayer.