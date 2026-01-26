Ultimo e Jacqueline in crisi: spunta il nome di Matteo Paolillo, l'indiscrezione

I due neo genitori sembravano più uniti, ma un dettaglio emerso nelle ultime ore cambia tutto: sul set di Io+Te sarebbe nato qualcosa che ha incrinato l'equilibrio della coppia.

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di una presunta crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. I due, diventati genitori il 30 novembre 2024 del loro primo figlio Enea, nato a New York, sembravano aver ritrovato una certa serenità dopo i primi rumors di allontanamento. Alcuni scatti condivisi sui social, in particolare su Instagram, avevano infatti lasciato intendere un possibile riavvicinamento. Tuttavia, nelle ultime ore è emerso un dettaglio che potrebbe cambiare completamente lo scenario.

Il presunto tradimento e il ruolo di Matteo Paolillo

Secondo una clamorosa indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, nella crisi tra il cantante romano e la figlia di Heather Parisi si sarebbe inserito un terzo nome: Matteo Paolillo, attore noto al grande pubblico per il suo ruolo in Mare Fuori. Il giornalista scende nei dettagli e individua come momento chiave l'incontro sul set del film Io+Te, dove Jacqueline ha una piccola parte.

Tra un ciak e l'altro, la complicità tra i due sarebbe cresciuta rapidamente, andando ben oltre un semplice rapporto professionale. Secondo quanto riportato, alcune persone presenti sul set avrebbero notato fin da subito una particolare affinità e una forte vicinanza.

Matteo Paolillo

L'hotel e la scoperta di Ultimo

Parpiglia scrive che l'hotel Life, dove alloggiava anche il resto della troupe, sarebbe stato il luogo in cui questo legame si sarebbe trasformato in qualcosa di più. A supporto di questa versione ci sarebbero anche dei testimoni. Sempre secondo le fonti del giornalista, Ultimo, da sempre molto riservato e poco incline al gossip, avrebbe scoperto quanto accaduto, dando così origine alla crisi che - a oggi - non sarebbe ancora rientrata.

Nessun commento dai diretti interessati

Al momento né Ultimo né Jacqueline Luna Di Giacomo hanno commentato pubblicamente la notizia. Anche Matteo Paolillo ha evitato riferimenti diretti: nelle sue ultime storie Instagram si è limitato ad annunciare un appuntamento con i fan il 5 febbraio all'UCI Cinema di Roma, proprio per la proiezione di Io+Te, il film che avrebbe segnato l'incontro con Jacqueline.