Marvel Cinematic Universe: in arrivo un film sugli Ultimates?

A quanto pare la Marvel sta pensando di iniziare una saga molto attesa dai fan dei fumetti, ovvero quella degli Ultimates, che potrebbero far 'dimenticare' gli Avengers.

Secondo un report a sorpresa del portale HN Entertainment, i Marvel Studios stanno lavorando sul primo film degli Ultimates, una serie di fumetti che ha avuto diversi supereroi al suo intern nel corso degli anni. A quanto pare la pellicola partirà dall'esplorazione di tutti quei mondi aperti duranti gli eventi di Avengers: Endgame. I primi Ultimates sono stato creati da Mark Millar nella saga dell'Ultimate Universe nata agli inizi del 2000, e la maggior parte del team attuale è già stato introdotto nel MCU.

I nomi sarebbero quelli di Captain Marvel, Black Panther, Monica Rambeau (Spectrum), Blue Marvel e Miss America (America Chavez), tre di questi sono interpretati rispettivamente da Brie Larson, Chadwick Boseman e Akira Akbar. Va detto che Akbar ha interpretato la versione 'giovane' della Rambeau, quindi visto che la saga prende piede circa 20 anni dopo gli eventi di Captain Marvel, il suo volto sarà ovviamente di un'altra attrice.

Quindi pare che la Marvel si voglia occupare dell'ultima versione del team, quella datata 2015: ovviamente tutte queste notizie non sono state ufficialmente confermate da Kevin Feige, che ha rivelato che dirà qualcosa sul futuro del MCU solo ed esclusivamente dopo i fatti di Spider-Man: Far from home e potenzialmente tutto ciò potrebbe arrivare sullo schermo nel 2023. Visti gli enormi risultati di Captain Marvel e Black Panther, probabilmente Larson e Boseman avranno una trilogia a loro dedicata, quindi avranno abbastanza tempo per arrivare al prossimo film corale del MCU.