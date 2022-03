Ultima Fermata, Simona Ventura condurrà il nuovo programma di Maria De Filippi

È Simona Ventura la conduttrice scelta da Maria De Filippi per Ultima Fermata: il programma non ha ancora una data di partenza ma dovrebbe andare in onda su Canale 5. Simona sarà anche la voce narrante del nuovo format.

I primi rumors sul ritorno di Simona Ventura a Mediaset sono stati lanciati dal sito davidemaggio.it, "Simona Ventura. Ebbene sì, per Ultima Fermata Mediaset ha pensato di citofonare Rai 2 e richiamare la conduttrice di Chivasso, che proprio grazie alla casa di produzione di Maria De Filippi ha condotto su Canale 5 nel 2018 la prima edizione di Temptation Island Vip", si legge sul portale.

Subito dopo è arrivata anche la dichiarazione della stessa conduttrice, che ha confermato l'indiscrezione attraverso i suoi canali social "Ebbene si! Con mia grande gioia 'accetto l'invito' Maria De FilippiGrazie alla RAI per avermi concesso questo 'prestito', a Mediaset per la fiducia e alla famiglia dì Citofonarerai2 (con la mia meravigliosa Paola Perego) con cui continuerò il progetto della domenica. Grazie Lucio Presta per l'appoggio sempre tanto tanto importante".

Simona Ventura quindi, si dividerà sulle due reti rivali Rai e Mediaset. Ultima Fermata, che ricorda il format di Temptation Island, vedrà protagoniste delle coppie che si trovano ad un bivio: continuare la loro avventura insieme o lasciarsi per sempre. Non sappiamo ancora quando inizierà il nuovo programma, secondo alcuni rumors potrebbe andare in onda la domenica pomeriggio alle 14:00, nello slot lasciato libero da Amici 21 che, dal prossimo 19 marzo si sposterà, per la fase finale, in prima serata, sempre su Canale 5.