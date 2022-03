Ultima Fermata, ecco le coppie del nuovo programma di Maria De Filippi

Ultima Fermata, la nuova produzione della Fascino di Maria De Filippi, partirà mercoledì, 23 marzo, in prima serata su Canale 5. Ecco alcune delle coppie in crisi che parteciperanno al programma che vede il ritorno a Mediaset, e in prima serata, di Simona Ventura, conduttrice e voce narrante del format.

Ultima Fermata, come recita il promo del programma, rappresenta l'ultima chance di una coppia in crisi, la vita di coppia vista come una linea ferroviaria "Si è insieme sullo stesso binario verso un'unica direzione. Ma talvolta abbiamo bisogno di capire se è giusto proseguire uniti o se lasciare quel binario per sempre. Eh sì, a volte bisogna fermarsi e capire se è necessaria un'ultima fermata", dice Simona Ventura, conduttrice del programma, spiegando il meccanismo del programma.

Nelle ultime ore, grazie al promo e ad alcuni filmati pubblicati sui canali ufficiali del programma, abbiamo fatto la conoscenza con tre delle coppie che partecipano al programma. I primi due protagonisti del promo sono Adryana Seredova e Jonatan Rosati. Sono fidanzati da quattro anni. Entrambi vivono in Campania, lei 32 anni, lavora come centralinista a Napoli. Lui, vive a Nocera Superiore e ed è un consulente in una concessionaria di auto. Nel promo si vede Jonathan alzarsi e dire "devo risolverlo questo problema".

La seconda coppia è composta da Maurizio e Stefania, sposati da quattro anni, innamorati ma distanti su una decisione fondamentale per il loro rapporto, come racconta l'uomo nel promo: "Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece, purtroppo, no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. Ho paura di perderla, io una vita senza di lei non me la vedo", conclude Maurizio.

Samuel e Valentina sono la terza coppia di cui facciamo la conoscenza, sono sposati da circa sei anni. Lui ha scritto a Ultima Fermata dopo aver ricevuto una lettera dalla moglie, Valentina vuole divorziare. "il rapporto è in crisi - racconta Samuel - ha conosciuto casualmente un uomo e, ad oggi, sono amici del cuore. Qualche mese fa mi ha fatto recapitare questa lettera dove chiede di poter avere un divorzio consensuale. Ho scritto a questo programma per cercare di recuperare il nostro matrimonio".