Ulisse - Il piacere della scoperta 2021, Alberto Angela torna su Rai1 dopo la pausa: ecco quando

Alberto Angela si prepara a tornare su Rai1 con Ulisse - Il piacere della scoperta 2021 dopo la pausa forzata di due settimane. Quando? A partire da giovedì 27 maggio 2021, naturalmente in prima serata.

Diffuso in via ufficiale dai canali social della RAI, l'annuncio mette così a tacere definitivamente le illazioni nate intorno allo stop del programma divulgativo condotto da Alberto Angela. Polemiche su cui era intervenuto, con uno dei suoi rari post, lo stesso conduttore, che aveva bollato come fake news tutte quelle che parlavano di una chiusura di Ulisse - Il piacere della scoperta dovuta agli ascolti scarsi rispetto alle altre edizioni.

La pausa di due settimane - l'ultima puntata, sugli Etruschi, è andata in onda mercoledì 5 maggio ed è consultabile nella sezione dedicata di RaiPlay - è dovuta invece alle particolari condizioni di lavoro che questi tempi impongono e al conseguente ritardo che si accumula in tutte le fasi di produzione del programma.

Ulisse e Alberto Angela però sono ora finalmente pronti a tornare, anche se non più nel mercoledì sera di Rai1 ma di giovedì, e questo darebbe in effetti credito a quanti sostenevano che, più della concorrenza di Canale 5 (dove, al momento, nella stessa serata dovrebbe andare in onda l'ultima puntata di Buongiorno, mamma!) la RAI dovesse guardarsi da quella interna di Chi l'ha visto?, i cui ascolti continuano a crescere di settimana in settimana.

Giovedì 27 maggio, dunque, il programma divulgativo tornerà su Rai1 con la puntata dedicata a San Francesco e Santa Chiara girata ad Assisi.

Quella che andrà in onda giovedì 3 giugno sarà invece l'ultima puntata e per l'occasione Alberto Angela avrà accanto un ospite molto speciale: papà Piero Angela. L'argomento, d'altronde, è di quelli di fondamentale importanza: il pianeta Terra e i cambiamenti climatici.