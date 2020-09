UFO nei cieli del New Jersey: ecco cosa era (VIDEO)

Negli USA (ma non solo) la parola UFO suscita ancora stupore e fa correre gli sguardi verso il cielo. Ma stavolta il mistero è stato presto svelato: quello apparso nel New Jersey questa settimana non era un oggetto volante non identificato nei cieli, era qualcosa di molto "terrestre" e poco "extra".

Lunedì i video e le foto di un presunto disco volante sono diventati virali online, con un video su TikTok che ha ottenuto 4 milioni di visualizzazioni in meno di un giorno. Ma nonostante sia stato un anno assurdo e un'invasione aliena forse potrebbe essere l'ultimo dei nostri mali, l'oggetto ripreso nel filmato è stato identificato come nientemeno che un dirigibile Goodyear. Secondo un rappresentante della compagnia, il famoso dirigibile ha volato lunedì attraverso New York e il New Jersey settentrionale, per catturare filmati della partita di Monday Night Football tra i Pittsburgh Steelers ei New York Giants.

Probabilmente, in tanti si son lasciati trasportare dall'entusiasmante rilascio di quest'anno di tre video della Marina degli Stati Uniti, che sembravano mostrare appunto alcuni UFO, in un filmato catturato dagli aerei della Marina. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha persino rilasciato una dichiarazione in merito, scrivendo:

"Dopo un esame approfondito, il dipartimento ha stabilito che il rilascio autorizzato di questi video non classificati, non rivela alcun dato sensibile e non interferisce con le successive indagini sulle incursioni nello spazio aereo militare da parte di fenomeni aerei non identificati. Il DOD sta rilasciando i video al fine di chiarire qualsiasi idea sbagliata del pubblico sul fatto che il filmato che è stato circolato fosse reale o meno, o se ci sia o meno di più nei video. I fenomeni aerei osservati nei video rimangono caratterizzati come 'non identificati'".

Netflix ha anche regalato agli appassionati una grande abbuffata di UFO all'inizio di quest'anno, quando ha rilasciato la serie Unsolved Mysteries. Secondo il produttore Terry Dunn Meurer, i fan non dovrebbero aspettarsi di vedere storie del soprannaturale troppo spesso nel revival: "Non abbiamo tante storie sugli UFO, perché con i cellulari, pensi che se qualcuno vedesse un UFO, molte persone lo filmerebbero, non solo una persona. Questo fa perdere di credibilità ai filmati."

Il volume 2 della stagione 1 di Unsolved Mysteries conterrà sei nuovi episodi di Cosgrove / Meurer Productions e 21 Laps Entertainment, e quei nuovi episodi arriveranno su Netflix il 19 ottobre.