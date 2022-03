Ucraina: la bambina che cantava Let It Go di Frozen nel bunker ha realizzato il suo sogno

La bambina ucraina di 7 anni che ha cantato Let It Go di Frozen all'interno di un bunker è stata invitata per esibirsi sul palco di Insieme per l'Ucraina, a Lodz, in Polonia.

Qualche settimana fa era virale il video di una bambina ucraina di 7 anni che cantava Let It Go - canzone principale di Frozen - all'interno di un bunker in cui era rifugiata insieme alla sua famiglia. Oggi, la bambina è riuscita a mettersi in salvo in Polonia e si è anche esibita nel corso dell'evento Insieme per l'Ucraina, tenutosi a Lodz.

A volte i sogni si realizzano e, questa volta, è toccato alla piccola Amellia Anisovych realizzare il suo desiderio. Dopo essere stata protagonista di un video in cui cantava Let It Go all'interno di un bunker, la bambina di 7 anni si è esibita all'Atlas Arena di Lodz, in Polonia, durante l'evento di beneficenza Insieme per l'Ucraina.

La piccola Amellia ora è salva e ha raggiunto la Polonia insieme alla nonna e ai fratelli.

Nel corso di un'intervista, la bimba ha dichiarato: "Canto tutti i giorni, mattina, pomeriggio e sera, esibirmi dal vivo è sempre stato il mio sogno". Nel corso della manifestazione, Amellia si è esibita intonando l'inno nazionale ucraino.