UCI Cinemas annuncia la riapertura di alcune sale dal 15 giugno

UCI Cinemas ha annunciato ufficialmente la data in cui è prevista la riapertura di alcune delle sue sale: il 15 giugno.

A comunicarlo è stato un post condiviso online sulle pagine social in cui si invitano i cinefili a rimanere aggiornati online perché presto ci saranno ulteriori aggiornamenti.

Siamo pronti a vivere di nuovo la migliore esperienza cinematografica insieme a te... nel modo più sicuro! Il 15 giugno... Pubblicato da UCI Cinemas su Venerdì 29 maggio 2020

Il post condiviso su Facebook dichiara che si è pronti a vivere di nuovo l'esperienza cinematogragica insieme agli spettatori in modo sicuro. L'immagine ribadisce: "Il 15 giugno riapriremo alcuni cinema. Per potervi accogliere nelle nostre sale in tranquillità dovremo seguire delle misure di sicurezza, insieme".

Tra le regole per la riapertura delle sale attualmente comunicate dalle autorità ci sono l'obbligo di indossare le mascherine protettive, un numero massimo di persone previsto a quota 200 negli spazi al chiuso e a 1000 in quelli all'aperto, il divieto di vendita e consumo di cibo e bevande nella sala cinematografica e viene incentivata la prenotazione e vendita di biglietti online.

Previste inoltre delle disposizioni riguardante gli impianti di areazione, di gestione delle code e della pulizia e dell'igienizzazione degli ambienti.