Two Weeks Notice: Hugh Grant si è completamente scordato la partecipazione di Donald Trump

Hugh Grant è stato piuttosto schietto nella puntata del 4 ottobre del Graham Norton Show, in cui ha dichiarato che Donald Trump difficilmente sarà ricordato per le sue doti recitative. L'attore era ospite del programma per presentare il suo nuovo film Heretic.

Nel corso della chiacchierata con il conduttore, Hugh Grant ha scherzato sul fatto che Trump voglia sempre partecipare ai progetti nei quali è presente anche lui nel cast. Tuttavia, aveva quasi dimenticato di aver recitato con l'ex presidente degli USA in un film.

Due settimane

"Ha fatto una piccola parte interpretando se stesso in una commedia romantica che ho fatto con Sandra Bullock. Ma il fatto è che non me lo ricordo molto bene. Quella sera avevo scommesso con Sandy che sarei riuscito a far piangere il presidente della Warner Bros. entro le 21.00".

Sandra Bullock e Hugh Grant in una scena di Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi

Nei pensieri di Hugh Grant non c'era affatto Trump:"Ero completamente concentrato su quello, era una scommessa piuttosto grossa. Lei non credeva che ci sarei riuscito ma l'ho fatto. Era in lacrime già alle 20.30. Temo che Donald Trump non mi sia rimasto così impresso. Tutto quello che ricordo è che un giorno o due dopo ho ricevuto una chiamata in cui mi dicevano di esser diventato membro del Trump National New York. Non lo ricordo particolarmente come persona".

In Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi, Trump e il personaggio di Grant, George Wade, condividono una scena in cui parlano brevemente ad un evento del personaggio di Bullock, Lucy Kelson. Come Trump, appaiono nel film nei panni di loro stessi anche Mike Piazza e Norah Jones. Al cinema, Donald Trump è principalmente conosciuto per il cameo 'imposto' in Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, all'interno del Plaza Hotel, all'epoca di proprietà del tycoon americano che pretese di comparire brevemente nel film.