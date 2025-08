Twisted-Wonderland, il gioco giapponese realizzato con la Disney diventa ufficialmente un anime su Disney+

Un collegio di magia, un gruppo di affascinanti studenti ribelli, e un protagonista smarrito in un regno rovesciato: Disney Twisted-Wonderland The Animation promette incantesimi estetici e dinamiche affilate come lame fiabesche. Il progetto, che mescola Disney e anime giapponese, è pronto a debuttare nell'autunno 2025, proprio accanto a giganti come Spy x Family e My Hero Academia.

Disney Twisted-Wonderland: un regno capovolto tra villain iconici

Dopo essere rimasto in gestazione per oltre quattro anni, Disney Twisted-Wonderland si appresta a fare il suo ingresso nel mondo dell'animazione, con un debutto fissato per il 29 ottobre 2025 su Disney+. L'annuncio arriva direttamente dall'account ufficiale X (ex-Twitter) di Disney+ Japan, accompagnato da una key visual che mostra atmosfere gotiche e personaggi scolpiti con cura.

Il primo arco narrativo sarà Episode of Heartslabyul, il più breve dell'intera saga, e aprirà la strada a una struttura stagionale in tre atti, ispirata alla serializzazione manga: seguiranno infatti Episode of Savanaclaw e Episode of Octavinelle.

L'anime nasce dalla collaborazione tra Aniplex e Disney Japan, con il contributo creativo di Yana Toboso, celebre per aver dato vita a Black Butler. L'universo narrativo prende ispirazione dai più celebri cattivi Disney - da Malefica a Jafar - reinterpretati come eleganti e tormentati bishōnen.

La storia segue Yū, un ragazzo che, attraversando lo Specchio dell'Oscurità, si ritrova a Night Raven College, un'accademia magica dove ogni casa ospita l'eco vivente di un villain. Guidato dal criptico preside mascherato Crowley, Yū dovrà allearsi con questi studenti impulsivi e brillanti per trovare una via d'uscita... ma "quando i segreti affiorano, l'unità diventa un'impresa ben più difficile del previsto".

Produzione di peso e una scommessa da tenere d'occhio

Alla regia troviamo Shin Katagai, in collaborazione con gli studi Yumeta Company e Graphinica, mentre il supervisore generale e direttore dell'animazione sarà Takahiro Natori. La scrittura è affidata a Yoichi Kato, già noto per Space Brothers e Aikatsu!, mentre il character design porta la firma a quattro mani di Hanaka Nakano e Akane Satō. Una squadra ben assortita, che potrebbe regalare non solo una qualità visiva notevole, ma anche una narrazione all'altezza del materiale d'origine.

Nonostante manchino ancora trailer ufficiali e dettagli completi sul cast vocale, l'attesa si fa sentire: Twisted-Wonderland The Animation ha tutte le carte in regola per diventare una delle sorprese della stagione. L'anime si muove in equilibrio tra omaggi al mondo Disney e atmosfere alla Black Butler, tra fantasy scolastico e drammi interiori. La vera magia, però, sarà vedere se riuscirà a incantare anche chi non ha mai toccato il gioco mobile.