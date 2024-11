Il TV Samsung QLED 4 K 75” è attualmente in offerta su Amazon, con il "Black Friday in anticipo"

Grazie a uno sconto connesso con il "Black Friday in anticipo", è attualmente possibile trovare il TV Samsung QLED 4 K 75" su Amazon, in offerta.

Il TV Samsung QLED 4 K 75" è attualmente in sconto su Amazon. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 999,00€, con uno sconto del 6% sul prezzo più basso recente indicato (1.059,00€), grazie al "Black Friday in anticipo". Trovate tutti i dettagli inerenti a questo prodotto passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il TV in questione è venduto e spedito da Amazon.

Qualche dettaglio sul TV Samsung QLED 4 K 75"

Dotato di un Quantum Processor Lite e della tecnologia Quantum Dot, il Samsung QLED 4K 75" trasforma ogni scena in uno spettacolo di colori vividi e dettagli sorprendenti, offrendo una resa cromatica impeccabile e una luminosità calibrata per ogni livello di luce. L'AirSlim Design, con il suo profilo ultrasottile e il sistema di gestione dei cavi integrato, si inserisce con discrezione e stile in qualsiasi ambiente, eliminando inutili ingombri.

L'innovazione non si ferma alla qualità dell'immagine: con OTS Lite e Q-Symphony, il suono avvolge l'utente in un audio tridimensionale sincronizzato all'azione, mentre il sistema operativo Tizen OS apre le porte a un mondo di servizi. Oltre all'intrattenimento, pure l'immersione in sessioni di gioco avanzate con il Gaming Hub, il Motion Xcelerator e l'Auto Low Latency Mode.