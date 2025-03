Il Tv Samsung Neo QLED 4K QN90B da 75 pollici in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di primavera

Se alla ricerca di un nuovo schermo per casa, vi segnaliamo che il Tv Samsung Neo QLED 4K QN90B da 75 pollici è attualmente in offerta su Amazon in relazione alla Festa delle Offerte di Primavera 2025.

Su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di primavera 2025, è possibile trovare il Tv Samsung Neo QLED 4K QN90B da 75 pollici in sconto. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 999,00€, con uno sconto del 23% sul prezzo più basso ultimi 30gg (1.299,00€). Se interessati all'acquisto, o anche ad avere informazioni in più sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto, o cliccare su questo indirizzo. Il Tv Samsung Neo QLED 4K QN90B da 75 pollici indicato è venduto e spedito da Amazon.

Samsung Neo QLED 4K QN90B

La cura nelle immagini sembra proprio essere una priorità nel Samsung Neo QLED 4K QN90B da 75 pollici. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix, ogni scena prende vita con contrasti ultra definiti, neri profondissimi e dettagli che sembrano scolpiti nella luce. Il Processore Neo Quantum 4K, supportato dall'intelligenza artificiale, trasforma ogni contenuto in un'esperienza invidiabile

Ma la meraviglia non si ferma alla sola immagine. Il suono avvolgente di Dolby Atmos e OTS+ colloca lo spettatore al centro della scena, con un audio tridimensionale che segue l'azione sullo schermo. Il risultato è una visione cinematografica densa, arricchita da altre piccole cose. Prima dell'eventuale acquisto in occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2025, vi consigliamo di controllare la parte bassa della pagina del TV in cui vengono riportati ulteriori dettagli importanti.