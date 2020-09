Tutto per la mia famiglia: stasera su Rai2 il thriller con Jennie Garth

Stasera su Rai2, alle 21:20, va in onda il thriller Tutto per la mia famiglia, TV movie con protagonista Jennie Garth, l'ex Kelly di Beverly Hills 90210.

Stasera su Rai2, alle 21:20, la serata si tinge di giallo con Tutto per la mia famiglia, il thriller che ha per protagonista uno dei volti più conosciuti della TV anni '90: quello di Jennie Garth, indimenticabile Kelly Taylor in Beverly Hills 90210.

Le vite, serene e appagate, di Kathy (Jennie Garth), una dottoressa orgogliosa del suo lavoro, e della figlia adolescente April (Luca Bella) vengono sconvolte quando David (Alexander Carroll) viene trovato morto dalla polizia. Tutti pensano si tratti di suicidio, dal momento che l'uomo ha lasciato una lettera d'addio e la sua pistola a terra accanto al suo corpo. Ma la verità è ben diversa. Kathy, aiutata da poche e fidate amiche, comincia a indagare privatamente, portando a galla una verità fino a quel momento impensabile.

David, avvocato, stava indagando su traffici illeciti di denaro e le sue ricerche avevano scomodato un ricco banchiere. Kathy non ha dubbi: quello di suo marito è un caso di omicidio ma come provarlo?