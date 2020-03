Tutto il giorno davanti: stasera su Rai1 il film con Isabella Ragonese

Tutto il giorno davanti è il film in onda stasera su Rai1, alle 21:25, con Isabella Ragonese nei panni di Agnese Ciulla, Assessore alle Attività Sociali di Palermo dal 2014 al 2017, soprannominata "la Grande Madre" per aver preso in carica come tutore legale gli oltre novecento minori stranieri non accompagnati arrivati a Palermo in quegli anni ridando dignità e diritti ai più fragili.

Il TV movie è la storia del coraggio di una donna, di una città e del dramma di tanti migranti arrivati fortunosamente nel nostro paese, alla ricerca di un riscatto. Il tutto in un racconto di 24 ore. Una giornata come le altre, nella vita di Adele Cucci, è eccezionale per il solo fatto di arrivare alla sera. È la giornata di una mamma che deve accompagnare a scuola, ascoltare, capire, sgridare e consolare i suoi due figli per poi scappare al lavoro dove l'aspettano altri quattrocento ragazzi e bambini a cui badare. Le giornate di Adele sono così da quando, dopo la nomina ad Assessore alle Politiche Sociali di Palermo, le sono stati affidati centinaia di minori stranieri non accompagnati sbarcati in città. Agnese è diventata il loro tutore legale, la loro responsabile, la loro referente. Insomma è diventata la loro... mamma. Il tempo sembra non essere mai abbastanza: decisioni, ostacoli, problemi, corse, sbagli, fallimenti e soddisfazioni riempiono ogni minuto della sua vita indissolubilmente intrecciata alle vicende personali delle centinaia di minori a lei affidati. I suoi quattrocento figli. Più due! Quando arriva la sera, Adele può finalmente spegnere la luce e addormentarsi con la consapevolezza di aver fatto tutto quello che poteva fare, per oggi. E domani sarà una giornata come le altre.

Diretto da Luciano Manuzzi, il film è interpretato da una intensa Isabella Ragonese che dà volto e voce alla protagonista. Nel cast, tra gli altri, Sara D'Amario, Paolo Briguglia, Selene Caramazza, con Aurora Quattrocchi, il fotoreporter Massimo Sestini che in questo film interpreta se stesso, e con la partecipazione di Andrea Tidona nei panni del sindaco di Palermo.