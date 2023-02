Tutte le volte che ci siamo innamorati, su Netflix in streaming da oggi

Tutte le volte che ci siamo innamorati, la nuova serie spagnola a tinte dramedy, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 14 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Tutte le volte che ci siamo innamorati, la nuova serie spagnola a tinte dramedy, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 14 febbraio 2023 in esclusiva per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Settembre 2003: Irene arriva a Madrid con l'obiettivo di conquistare il mondo e diventare regista. Qui conoscerà i suoi migliori amici e Julio, che sarebbe il protagonista perfetto dei suoi film e della sua vita. Ma il destino ha in serbo altri piani. Tutte le volte che ci siamo innamorati è una commedia romantica. Una storia vivace condita da un pizzico di nostalgia per l'amore e l'amicizia che sbocciano durante gli anni dell'università e il bisogno di trovare il proprio posto nel mondo.

Il regista e creatore dello show è Carlos Montero, conosciuto dai più per essere la mente dietro Élite, una delle serie più seguite degli ultimi anni. Riguardo Tutte le volte che ci siamo innamorati, ha dichiarato: ""Tutte le volte che ci siamo innamorato non è una di quelle tipiche storie d'amore in cui i protagonisti si sposano dopo tanti fraintendimenti e colpi di scena. No. È una di quelle in cui scopri che l'amore è tutta un'altra cosa. Irene e Julio, entrambi appena ventenni, si incontrano al cinema, durante l'anteprima di un film. Quella notte Irene e Julio finiranno a casa insieme e non sarà affatto la loro ultima volta..." I protagonisti delle otto puntate, già disponibili su Netflix, sono Georgina Amorós, Franco Masini, Carlos González, Albert Salazar, Kyle Scudder, Roser Vilajosana, Blanca Martínez e Alejandro Jato.