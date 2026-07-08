Tutta la verità su Lilly: la storia vera dietro il film di Rai 2

Tutta la verità su Lilly va in onda stasera su Rai 2 alle 21:20. Ecco la trama del thriller, il cast e la storia vera che ha ispirato il film, liberamente tratta dal celebre caso della scomparsa di Maddie McCann.

Stasera, mercoledì 8 luglio, alle 21:20 su Rai 2 arriva Tutta la verità su Lilly, un thriller che intreccia mistero, tensione e dramma familiare. Il film racconta la scomparsa improvvisa di una bambina durante una vacanza, dando il via a un'indagine ricca di colpi di scena e sospetti. La vicenda è ispirata a uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi decenni, quello della piccola Maddie McCann.

Il mistero di Lilly: la trama e il cast del film

Anna e Robert, decidono di uscire a cena con degli amici poco distante, lasciando i figlioletti addormentati nell'appartamento. Al loro ritorno, la terribile scoperta: la piccola Lilly è svanita nel nulla. Le ricerche della bambina scattano immediatamente, mobilitando polizia, volontari e media. Inizialmente i sospetti delle forze dell'ordine si concentrano su un artista locale che vive nei paraggi, ma con il passare delle ore il caso si complica vistosamente.

Regula Grauwiller e Natalia Wörner

La narrazione vira così dal dramma della sparizione a un tesissimo thriller psicologico e investigativo: gli inquirenti iniziano infatti a riscontrare incongruenze nei racconti dei genitori, sospettando che la coppia nasconda dettagli decisivi su quella notte. Disperati e sotto la pressione dell'opinione pubblica, Anna e Robert accettano il consiglio della giornalista locale Bo Eilers, che li spinge a dare il caso in pasto alla stampa scandalistica per mantenere i riflettori accesi. Quando i sospetti della polizia si fanno opprimenti, i coniugi Bischoff decidono di tornare in segreto sul luogo della sparizione per indagare da soli.

A guidare il cast del film è Heino Ferch, affiancato da Jessica Schwarz, Natalia Wörner, Andreas Lust e Regula Grauwiller nel ruolo della giornalista. La regia è firmata da Thomas Berger, che punta su un racconto realistico e coinvolgente, capace di alternare il dramma familiare alle dinamiche dell'indagine poliziesca.

Madeleine McCann

La storia vera: il caso di Maddie McCann che ha ispirato il film

Tutta la verità su Lilly prende ispirazione dalla vicenda di Madeleine McCann, conosciuta in tutto il mondo come Maddie McCann. La bambina, di tre anni, scomparve il 3 maggio 2007 da un appartamento per vacanze a Praia da Luz, mentre i genitori stavano cenando in un ristorante poco distante.

Il caso ebbe un'enorme risonanza internazionale e diede vita a una delle indagini più lunghe e discusse della cronaca europea. Nel corso degli anni furono seguite numerose piste e anche i genitori della bambina finirono temporaneamente sotto i riflettori degli investigatori, prima di essere completamente scagionati. Nonostante i continui sviluppi investigativi e l'individuazione, negli anni successivi, di un principale sospettato da parte della magistratura tedesca, la scomparsa di Madeleine McCann non è mai stata definitivamente risolta.