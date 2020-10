Tù Sì Que Vales: il pittore che dipinge col pene sorprende Belen Rodriguez (VIDEO)

A Tù Sì Que Vales arriva il pittore nudo: un artista particolare che stupito Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli usando il suo pene per dipingere il ritratto di Rudy Zerbi. Le due giurate, divertite dalla performance di Brent Ray Fraser hanno ammirato le dimensioni delle parti intime dell'artista canadese, oltre che il suo talento.

Ieri Tù Sì Que Vales è stato il programma più visto del sabato sera con 5.476.000 telespettatori e il 26.9% di share. Tra gli ospiti che hanno attirato l'attenzione del pubblico televisivo e della giuria in studio c'è stato Brent Ray Fraser, molto conosciuto sul web. Il canadese, 41 anni, è uno stripper amante dell'arte e ieri ha avuto come modello il giurato Rudy Zerbi. Brent, come sua abitudine, si è spogliato ed ha iniziare a usare il suo 'pennello speciale', ossia il suo pene.

Zerbi, che ha dichiarato di non aver mai visto prima Fraser dipingere, è rimasto di stucco poi ha detto: "Posso dire?...Un pennellone!" aggiungendo "Per un grande talento serve un grande pennello". In prima fila c'erano Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez, l'attrice romana rivolgendosi a Belen a ha detto "C'è l'asciugamano attorno? Ma non è normale" e la showgirl argentina le ha risposto "No, amore, è così". Teo Mammuccari dopo aver scherzato con Zerbi dicendogli: "adesso hai capito che faccia hai" ha commentato il pennello dell'artista "Ma è una protesi!. Siamo senza parole..."

Brent Ray Frase qualche hanno fa si è esibito al talent francese France's Got Talent - qui sotto potete vedere la performance - in quel caso lo stripper realizzò un ritratto di Gilbert Rozon usando il suo pene, in quell'occasione il pubblico più giovane fu invitato ad abbandonare lo studio prima dell'esibizione. Nel 2012 a Canada's Got Talent si esibì in uno strip tease conclusosi con le parti intime nascoste solo da un pezzo del costume di renna con cui era salito sul palco.