Tsui Hark riceverà il Gelso d’Oro alla carriera al Far East Film Festival 2025

Ospiti di primo piano al Far East Film Festival 2025, che annuncia l'arrivo del mito del cinema di Hong Kong Tsui Hark. L'autore di culto interverrà a Udine per ricevere il Gelso d'Oro alla carriera e introdurre il fantasy Legends of the Condor Heroes: The Gallants, sua ultima fatica, oltre al restauro del capolavoro Shanghai Blues e il cult Green Snake per la retrospettiva Yokai e altri mostri!

Tsui Harl si unisce alla regiata Sylvia Chang, indimenticabile protagonista di Shanghai Blues, che riceverà il Gelso d'Oro alla carriera sul palco del FEFF giovedì 1º maggio, mentre il regista interverrà il 30 aprile. A consegnare il premio sarà la star Tony Leung Ka-Fai, uno degli interpreti di Legends of the Condor Heroes: The Gallants.

Un regista di culto

The Flying Swords of Dragon Gate: il regista Tsui Hark in una foto promozionale del film

Noto per il franchise Once Upon a Time in China o l'altrettanto mitica saga del Detective Dee, portata in Italia dalla Tucker Film, Tsui Hark è anche attore e produttore, con all'attivo titoli come A Better Tomorrow e The Killer di John Woo.

Un instancabile "creatore di meraviglie", come lo definisce il Far East, che, dalla fine degli anni '80 a oggi, ha continuamente riscritto i codici dell'intrattenimento e le regole dell'industria mainstream concedendosi anche qualche capatina a Hollywood dove ha diretto Jean Claude Van Damme in Double Team e Knock Off. Rappresentante della New Wave di Hong Kong, Tsui Hark ha saputo reinventarsi, progetto dopo progetto senza tradure le sue radici e la tradizione a cui appartiene.