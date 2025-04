Far East Film Festival 27: il film d'animazione The Square chiuderà la manifestazione

Tutte le ultime novità sull'attesa kermesse cinematografica in programma prossimamente in Friuli dal 24 aprile al 2 maggio.

Chiusura in grande stile per il Far East Film Festival 27, che proporrà agli spettatori la magia animata del film sudcoreano The Square, storia d'amore poetica e visivamente stupefacente, pronta ad illuminare la Closing Night di Udine.

Nella medesima sezione fuori concorso sarà presente anche Ya Boy Kongming! The Movie, divertissement musicale davvero scatenato che promette scintille in platea.

Il titolo a sorpresa del Far East Film Festival

Si arricchisce la line-up della kermesse con altre due première mondiali: il restauro del cult hongkonghese The System, teso noir di Peter Yung del 1979 e Mad of Madness, horror indonesiano che intreccia paura, politica e società.

Con queste due aggiunte, il Far East Film Festival sale a quota 77 titoli in proiezione nel corso delle varie giornate. I Paesi rappresentati salgono a 12 e le prime mondiali a 8 mentre i film in concorso ora sono 49.

Spicca anche la presenza di due cortometraggi: Once Upon a Time There Was a Mountain e Sweet, Sour, Bitter..., entrambi prodotti a Hong Kong.

La retrospettiva dell'edizione 2025 e la mostra al museo di Udine

Tra i vari appuntamenti si segnala anche la retrospettiva Yokai e altri mostri: dal folklore asiatico al cinema, tra culture mitologiche e fantastici immaginari.

Proprio agli Yokai sarà dedicato un importante avvenimento all'interno del festival, nel Museo d'Arte Moderna e Contemporanea "Casa Cavazzini" di Udine che ospiterà la mostra Mondo Mizuki, Mondo Yokai, un'esposizione a cura di Canicola, Vincenzo Filosa e Mizuki Productions, con oltre 100 opere originali, riviste, libri, documenti video e testi critici.

Sarà il primo appuntamento antologico in Italia e il secondo in Europa dedicato al leggendario Shigeru Mizuki, tra i più grandi maestri dell'arte giapponese.