Truth Seekers: la serie di Simon Pegg e Nick Frost arriverà su Amazon

Truth Seekers, la serie creata e interpretata da Simon Pegg e Nick Frost, sarà una serie originale Amazon Prime Video.

Lo show racconterà la storia di Dave e Gus, due cacciatori di fantasmi che indagano sulle segnalazioni relative a possibili eventi paranormali in vari luoghi del Regno Unito, come chiese infestate e ospedali abbandonati, utilizzando degli strumenti fatti in casa. I due protagonisti di Truth Seekers si imbatteranno poi in una cospirazione che potrebbe minacciare la razza umana, mentre le loro esperienze diventano sempre più terrificanti.

Simon Pegg aveva raccontato: "Ogni episodio sarà un'avventura, un potenziale caso paranormale o qualcosa di simile. Inizierà come un'idea quasi amatoriale, una piccola attività commerciale per questi due personaggi, ma si espanderà nel corso della serie, diventando qualcosa di molto più globale. Si tratta di un linguaggio che tutti conoscono quello del mistero delle cose sconosciute".

Frost ha ora annunciato in un comunicato: "Tutto il team di Stolen Pictures è incredibilmente felice nel poter realizzare Truth Seekers con i nostri partner di Amazon Prime Video. Assistere allo svolgimento di questa folle storia di una cospirazione parnormale in tutto il suo sobrio splendore è stata semplicemente un'esperienza incredibile. L'impegno di Amazon e il sostegno allo show e in generale alla programmazione originale ci ha dimostrato che non potremmo collaborare con un team più grande o migliore".

Pegg ha aggiunto: "Io e Nick siamo entusiasti all'idea che Truth Seekers abbia trovato una casa in Amazon Prime Video. Non vediamo l'ora di lavorare da vicino con loro e creare qualcosa di davvero speciale. Questo è un periodo davvero eccitante per la televisione e non riesco a pensare a un partner migliore rispetto ad Amazon per accompagnarci in questo ritorno sul piccolo schermo".