TRON Legacy, il regista non esclude che venga realizzato il sequel

Il regista di TRON Legacy è tornato a parlare del possibile sequel, non escludendo in futuro la realizzazione di un terzo film.

TRON: Legacy potrebbe ancora avere un sequel, come ha confermato il regista Joseph Kosinski parlando del franchise che può contare su numerosi fan in tutto il mondo e potrebbe sfruttare i passi avanti compiuti nel mondo della tecnologia.

Da tempo si parla di una possibile continuazione della storia, tuttavia per ora non c'è nulla di concreto all'orizzonte, nonostante ci sia sempre spazio per la speranza.

Joseph Kosinski, intervistato da ComicBook, ha ora spiegato: "C'è sempre stato un interesse nei confronti di un possibile sequel fin dai tempi di Tron Legacy. Si è sempre parlato e discusso della possibilità di fare un altro film e continuare la storia". Il filmmaker ha proseguito spiegato: "Alcuni anni fa ero in Cina e ho visto mentre costruivano l'attrazione dedicata a TRON a Shangai, che sembra essere piuttosto fantastica. Mi piacerebbe salirci e vivere quell'esperienza prima o poi. Penso sia ancora un bel gioiello tra le proprietà intellettuali in mano alla Disney e penso ci siano fan e persone che continuano a sostenere una continuazione. Quindi potrebbe accadere".

Un'immagine tratta dal film Tron Legacy

Kosinski ha però sottolineato che dovrebbero verificarsi le condizioni giuste prima di poter tornare sul set: "Penso sia possibile e ne valga la pena. Credo ci siano abbastanza idee nel franchise, e il fatto che sia così unico e niente riesca ad apparire simile a quella storia di TRON. Per questo penso che esista un futuro per il franchise e spero che continuino a realizzare quei film".

Il potenziale terzo film, che avrebbe dovuto intitolarsi TRON: Ascension, sembrava poter contare sulla presenza nel cast di Jared Leto e Cillian Murphy. Nel caso in cui venisse realizzato sarà però necessario che a livello visivo sia molto ambizioso: "Non appena esce un TRON, bisogna spingersi oltre in qualche modo. Si tratta di un requisito fondamentale in un film di TRON, deve essere ambizioso dal punto di vista tecnico e narrativo e lo stesso deve accadere con le idee alla base. Quelle del regista Steven Lisberger per il primo film anticipavano i tempi. Penso sia un elemento obbligatorio per ogni film del franchise. Non riesco a immaginare l'arrivo di un film di TRON ogni due anni. Semplicemente non si può farlo. Sono troppo difficili da realizzare. Deve essere un progetto basato sulla passione e deve raggiungere un obiettivo che sia diverso, innovativo e ambizioso, perché fa parte del DNA di TRON".