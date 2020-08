Trini Lopez è morto a 83 anni, era stato Pedro Jiminez in Quella sporca dozzina

Trini Lopez è morto l'11 agosto 2020 all'età di 83 anni a causa di alcune complicazioni legate al COVID-19, in carriera era stato un apprezzato musicista e attore, ottenendo la popolarità grazie al ruolo di Pedro Jiminez nel film Quella sporca dozzina.

La triste notizia della morte dell'artista è stata annunciata da Palm Springs Life, magazine della comunità dove abitava ormai da molti decenni. Trini López, recentemente, è stato il protagonista di un documentario sulla sua vita diretto da P. David Ebersole e Todd Hughes.

Il cantante e attore era nato, da genitori messicani a Dallas, Texas, e aveva iniziato a esibirsi a soli quindici anni. Nel 1958 la sua band Big Beats aveva firmato un contratto con l'etichetta Columbia Records.

Lopez aveva poco dopo iniziato la carriera solista, firmando per King Records. Nel 1963 era poi passato alla Reprise Records incidendo una cover del brano If I Had a Hammer diventata una hit in tutto il mondo.

Nel 1967 aveva recitato nel film Quella sporca dozzina accanto a Charles Bronson, Ernest Borgnine, John Cassavetes, Lee Marvin, Donald Sutherland e Telly Savalas.

Negli anni successivi ha avuto ruoli in serie come Adam-12 e The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries.

Nei decenni successivi ha continuato a esibirsi a Las Vegas e Palm Springs.