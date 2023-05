Trieste Science+Fiction Festival 2023 celebra 60 anni, ecco il manifesto e le anticipazioni

Nel 2023 verranno inoltre celebrati i primi 60 anni dallo storico Festival Internazionale di Fantascienza, svoltosi a Trieste dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le primissime in Europa, e della quale il Science + Fiction è oggi erede e portavoce.

Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza in programma dal 27 ottobre al 1 novembre nel capoluogo giuliano, svela il poster dell'edizione 2023: un'illustrazione originale realizzata dall'artista italiano Gigi Cavenago, già autore di alcune copertine del fumetto Dylan Dog e collaboratore di Sony Pictures e Netflix per serie e film d'animazione.

Nel poster della 23° edizione è possibile riconoscere i monumenti più rappresentativi di Trieste, oltre ai simboli iconici del prestigioso festival dedicato a tutte le declinazioni del fantastico.

Le anticipazioni

Durante l'edizione 2023 verranno celebrati i primi 60 anni dallo storico Festival Internazionale del film di Fantascienza, svoltosi a Trieste dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le primissime in Europa, e della quale il Trieste Science+Fiction Festival è oggi erede e continuatore di quello straordinario retaggio.

Per l'occasione, anche nella 23° edizione sono in programma grandi eventi e imperdibili film in anteprima per mostrare lo stato dell'arte della fantascienza, confermando la fama internazionale del Trieste Science+Fiction Festival come evento innovativo, influente e dinamico.

Come ogni anno, non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla divulgazione tra scienza e fantascienza: Mondofuturo, il ciclo di incontri per dialogare con i divulgatori e comunicatori della scienza sul mondo di domani, IVIPRO Days, l'appuntamento annuale dedicato al videogioco come risorsa per raccontare il territorio e il patrimonio culturale, e il Fantastic Film Forum, una serie di eventi dedicati agli operatori professionali del cinema e dell'audiovisivo.

Per informazioni: www.sciencefictionfestival.org.