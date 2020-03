Tribeca Film Festival 2020: il Coronavirus obbliga al posticipo dell'evento cinematografico

Il Tribeca Film Festival 2020 è stato posticipato a causa del Coronavirus, aggiungendosi alla lunga lista di eventi cinematografici che hanno dovuto modificare i propri programmi a causa dell'emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo.

Jane Rosenthal, co-fondatrice e amministratrice delegata di Tribeca Enterprises, ha dichiarato: "Abbiamo fondato il Tribeca Film Festival come modo per aiutare la nostra comunità a guarire dopo la devastazione degli attacchi dell'11 settembre nel 2001. Eravamo determinati a superare la nostra paura e ansia trovandoci insieme. Fa parte del nostro DNA andare avanti e al tempo stesso occuparci della nostra comunità. Abbiamo preso la difficile decisione di postporre la diciannovesima edizione del Tribeca Film Festival (in programma dal 15 al 26 aprile) in base all'annuncio del Governatore Andrew Cuomo che gli eventi con 500 o più persone sono vietati a causa del Coronavirus".

Il comunicato prosegue: "Siamo determinati nell'assicurare la salute e la sicurezza del pubblico e sostenere i nostri amici, i filmmaker e i narratori che considerano il Tribeca una piattaforma per mostrare il loro lavoro agli spettatori. Vi comunicheremo presto i nostri progetti".