Trevor Noah su Will Smith: "Per la nostra società non ci sono vie di mezzo, esistono solo buoni e cattivi"

Dopo che Will Smith ha schiaffeggiato Chris Rock sul palco degli Oscar diversi mesi fa, il web è andato in fiamme: una delle tante star ad aver commentato l'accaduto è stato Trevor Noah, presentatore del Daily Show, il quale a distanza di mesi ha deciso di condividere con il mondo alcune sue riflessioni sull'accaduto.

Oltre ad alcuni milioni di persone comuni, anche molte celebrità hanno affrontato l'argomento e sebbene alcuni lo abbiano difeso la maggior parte ha aspramente condannato Smith per le sue azioni. Noah all'epoca ha scherzato su quanto accaduto ma, durante il podcast di Variety chiamato Awards Circuit, il comico si è chiesto che cosa significhi l'incidente per la nostra società.

"Lo trovo affascinante. Se analizziamo la situazione pensando alla giustizia, o anche solo se ci pensiamo attraverso la lente dell'umanità... Quanti diritti valgono un torto e quale torto cancella tutti i diritti? Quand'è che una persona diventa cattiva agli occhi degli altri? Sono rimasto scioccato da quante persone hanno subito detto: 'Will Smith è un essere umano spazzatura, dovrebbe essere in prigione'", ha spiegato il presentatore.

"Invece di dire: 'questa persona che abbiamo amato per così tanto tempo, che non ha mai fatto male a nessuno, ha appena commesso un errore. Perché è accaduto?' Ma questo non è più il mondo in cui viviamo. Le persone vengono immediatamente definite in un modo o nell'altro. Non puoi essere una brava persona che ha fatto una cosa cattiva. E non puoi essere una persona cattiva che fa una cosa buona. O sei una brava persona o una cattiva persona. E questo è quanto. Non ha senso per me e io cerco di non lasciarmi risucchiare troppo da questo modo di pensare", ha concluso Trevor Noah.