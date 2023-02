Trento Film Festival 2023: Lorenzo Mattotti firma il manifesto, annunciato il Paese ospite

Il noto illustratore italiano Lorenzo Mattotti è l'autore del Manifesto dell'edizione 2023 del Trento Film Festival, in calendario a Trento dal 28 aprile al 7 maggio.

Un altro nome di primo piano del mondo dell'illustrazione si aggiunge all'ormai lunghissimo elenco di autori che hanno firmato il Manifesto del Trento Film Festival: è quello di Lorenzo Mattotti, autore dal tratto inconfondibile il cui universo artistico spazia ormai, senza soluzione di continuità, tra fumetto, pittura, illustrazione e cinema d'animazione. Saranno le montagne candide, i prati verdi e il cielo azzurrissimo dell'opera di Mattotti a rappresentare lo spirito di un Festival che, festeggiati i settant'anni nel 2022, ritornerà ad animare i cinema, le piazze e tanti luoghi di Trento dal 28 aprile al 7 maggio 2023.

Lorenzo Mattotti firma il manifesto del Trento Film Festival 2023

"Con il Manifesto di questa 71ª edizione possiamo dire che si chiude una sorta di trilogia, che era iniziata con Gianluigi Toccafondo e poi proseguita, nell'anno del Settantesimo, con Milo Manara. Una trilogia di opere di grandi autori italiani, che - ognuno col suo stile e la sua poetica - hanno messo al centro il complesso rapporto tra l'uomo e la natura" spiega il Presidente del Trento Film Festival Mauro Leveghi. "Dopo il lupo di Toccafondo, che ululava alla luna e forse parlava all'uomo, e l'ondina di Manara, chiusa nella sua dimensione mitologica e fiabesca, che guardava con diffidenza all'umanità che la insidiava, Mattotti sembra proporci una visione conciliante e pacificata della presenza dell'uomo in montagna. Le proporzioni chiariscono i ruoli, i colori suggeriscono la possibilità di un equilibrio, le linee sembrano indicare che tante possono essere le strade da percorrere verso il futuro, ma che il cammino dell'uomo, citando Alex Langer, deve essere più lento, più profondo, più dolce di quanto non sia stato fino ad oggi".

Dopo la selezione dedicata al Marocco nel 2019, il Trento Film Festival rimette al centro il continente africano. Con immagini, musica e parole si viaggerà in Etiopia, per conoscere paesaggi e tradizioni e per comprendere meglio fenomeni geopolitici epocali.

"La scelta di dedicare la sezione Destinazione... all'Etiopia vuole invitare lo spettatore, per la seconda volta dopo il successo della selezione dedicata al Marocco nel 2019, a confrontarsi con immagini e storie dal continente africano, scoprendo paesaggi e tradizioni di un Paese unico e affascinante, e affrontando fenomeni geopolitici epocali, ignorati o sottovalutati dalla lettura troppe volte miope proposta in Europa e in Occidente" spiega Sergio Fant, responsabile della programmazione cinematografica del Trento Film Festival.