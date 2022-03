Trento Film Festival 2022: il poster di Milo Manara e le prime anticipazioni

Trento Film Festival 2022: il poster di Milo Manara

Festeggia 70 anni il Trento Film Festival 2022 che dal 29 aprile all'8 maggio, torna a Trento per una edizione in presenza. A firmare il manifesto di questa edizione è Milo Manara, uno dei più grandi fumettisti e illustratori italiani, che torna al Festival da protagonista, dopo il manifesto rifiutato nel 1997.

Nell'anno del suo settantesimo anniversario il Festival presenta un'edizione speciale della tradizionale sezione Destinazione..., non più un Paese lontano, ma un viaggio nel tempo guardando al futuro del nostro Pianeta attraverso la lente della fantascienza e degli studi sul cosmo.

Nasce così Destinazione... futuro, 7 film (più uno per il pubblico più giovane) di science-fiction, uno per ogni decennio del festival - dagli anni '50 agli anni '10 del nostro secolo - con protagonisti il paesaggio, la montagna e la natura per mettere in scena il futuro della Terra o dare forma a pianeti lontani dove oggi come negli anni '50 solo il cinema è in grado di "portarci". Un programma eventi con ospiti ed esperti che porteranno il pubblico ad avventurarsi tra i misteri dello spazio. Tra gli ospiti della sezione: Paolo Nespoli, la "signora delle comete" Amalia Ercoli Finzi, Marcella Salussolia, ingegnere che sta occupandosi della progettazione del Lunar Gateway, la base in orbita cislunare che supporterà i prossimi pellegrini selenici.

Tra le anticipazioni di questa edizione il programma speciale Nécessité de Moullet - Omaggio a Luc Moullet, cineasta e montagnard, tributo a uno dei cineasti più "montanari" della storia del cinema. Il regista francese, che sarà presente al Festival dal 3 al 6 maggio per incontrare il pubblico e presentare i suoi film.

Fondato nel 1952, il Trento Film Festival è il primo festival cinematografico tematico al mondo e il secondo festival italiano dopo la Mostra del Cinema di Venezia. Da settant'anni è l'evento di riferimento dedicato ai temi della montagna, dell'avventura e dell'esplorazione, divenuto nel tempo un vero laboratorio di visioni e riflessioni sulle terre alte del Pianeta.