Trento Film Festival 2020: dal 27 agosto al 2 settembre la 68° edizione

Il Trento Film Festival 2020 comunica le nuove date: la 68. edizione si terrà dal 27 agosto al 2 settembre. L'emergenza sanitaria in corso imporrà nuove narrazioni e nuovi strumenti, che sono in corso di valutazione, per continuare a raccontare le culture di montagna, il senso del limite come ripensamento dei nostri modelli di vita e di sviluppo, il rapporto tra uomo e natura.

Da oggi è on line la piattaforma di streaming #Casabase, un nuovo strumento che il Trento Film Festival mette a disposizione del suo pubblico, per guardare da casa alcuni film e documentari dalle passate edizioni del festival, gratuitamente, nelle esclusive versioni sottotitolate in italiano.

L'attuale situazione di emergenza e le normative che saranno emanate per la ripartenza imporranno nuove narrazioni e nuovi strumenti, in fase di valutazione per arrivare preparati all'appuntamento con il nostro pubblico, per continuare a raccontare le culture di montagna, il senso del limite come ripensamento dei nostri modelli di vita e di sviluppo, il rapporto tra uomo e natura, da sempre focus della manifestazione e che, proprio in questo momento, sentiamo ancora più vicini.