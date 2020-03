Tre tigri contro tre tigri: stasera su Cine34 il film con Renato Pozzetto e Paolo Villaggio

Stasera su Cine34, alle ore 21:10, va in onda Tre tigri contro tre tigri, commedia in 3 atti diretta, nel 1977, dalla strana accoppiata formata da Sergio Corbucci e Steno, con Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto, Enrico Montesano e Paolo Villaggio come protagonisti.

Il primo episodio è ambientato in un paese di campagna dove quasi tutti votano per il Partito Comunista. Don Cimbolano (Renato Pozzetto) ha le sue belle difficoltà ad attirare la gente in chiesa, almeno fin quando non viene inviato padre Joe Martini (Cochi Ponzoni), pastore protestante che dovrebbe aiutare nei rapporti con la Chiesa. La "ritrovata fede" della popolazione che ora affolla la chiesetta è merito suo? Più di sua moglie, che sarebbe stata sedotta da Don Cimbolano, alimentando le dicerie e la curiosità.

Nel secondo episodio Oscar (Enrico Montesano), un evaso, viene adescato da una sedicente nobildonna (Dalila Di Lazzaro), giovane e bellissima, che sta però partecipando a una candid camera, diretta da Nanni Loy qui nei panni di stesso.

La locandina di Tre tigri contro tre tigri

Nell'ultimo episodio voliamo insieme all'avvocato Scorza (Paolo Villaggio) che, terrorizzato dai mezzi di trasporto, si ritrova protagonista di un'avventura aerea, costretto al viaggio dal suo capo, con una focosa clienti dello studio (Anna Mazzamauro) da tenere a bada.

Nonostante la poca benevolenza della critica, Tre tigri contro tre tigri fu un tale successo al botteghino da spingere il produttore Fulvio Lucisano a riprovarci, un anno dopo, con il film Io tigro, tu tigri, egli tigra, purtroppo con meno fortuna.

Curiosità: tra i doppiatori del film, nel ruolo della moglie del pastore protestante, c'è anche Romina Power.